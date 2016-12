Se realizan trabajos de mantenimiento en el Tren Ligero

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) capitalino informó que se realizan trabajos de mantenimiento en las estaciones La Virgen, Xotepingo y Nezahualpilli, del Tren Ligero, y se da apoyo gratuito de traslado en autobuses del Sistema M1.

Refirió que como parte de los trabajos a la red del Tren Ligero de la Ciudad de México, se lleva a cabo la sustitución de catenaria (línea de alimentación eléctrica) en las estaciones señaladas, para garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios de este sistema de transporte.

El Servicio de Transportes Eléctricos da servicio normal de la Terminal Xochimilco a la estación Estadio Azteca

Mientras que de la estación Estadio Azteca a la Terminal Tasqueña cuenta con el apoyo del Sistema M1 (antes Red de Transporte de Pasajeros) con 30 unidades que brindan servicio gratuito.

Además, desplegó un operativo de orientación con 40 trabajadores de distintas áreas del Servicio que canalizan a los usuarios en la estación Estadio Azteca para que puedan abordar los trenes con dirección hacia la Terminal Xochimilco.

De igual forma, lo realizan en la Terminal Tasqueña para orientar a los pasajeros hacia los autobuses del Sistema M1.

Aunado a ello, se colocó 38 lonas informativas en estaciones, 200 calcomanías en trenes y repartió 20 mil volantes.

El servicio es normal de las 05:00 a las 00:00 horas, de lunes a viernes; sábado de 06:00 a 00:00 horas, y domingo de 07:00 a 00:00 horas.

El día de ayer, la suspensión del servicio en nueve estaciones del Tren Ligero causó sorpresa y confusión en los usuarios.

Los pasajeros se quejaron de que no fueron avisados de que a partir del día de ayer no se brindaría servicio en el tramo que va de Estadio Azteca a Taxqueña y que el tramo se completaría con autobuses de la empresa M1 antes RTP.

Me tomó de sorpresa que no haya Tren Ligero a la estación Taxqueña y nos mandaron aquí al RTP y me va afectar en el tiempo porque el Tren Ligero es más rápido", dijo Ana Luisa Enríquez, una usuaria.