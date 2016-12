No salgas de casa sin consultar tu horóscopo de hoy martes 27 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.

Esta vez te traemos los horóscopos de este martes 27 de diciembre, para que conozcas qué es lo que te deparan los astros.

No salgas de casa sin consultar tu signo del zodiaco.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero) Apóyese en su intuición para que lo ayude a hacer la mejor elección. Verifique los antecedentes de cualquiera que le ofrezca un trato que es demasiado bueno para ser cierto.

Si su cumpleaños es hoy, considere qué quiere compartir y qué no. Ofrecer información a alguien que es impredecible no será buena idea. No sienta necesidad de producir un cambio o de ponerse metas imposibles.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril) Un viaje corto cambiará el modo en el que ve a los otros o las creencias que ha tenido. Un cambio personal puede llegar de sorpresa, pero también puede ser algo que se tornará a su favor.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo) Compre gangas o haga planes de vacaciones. El incentivo de equili- brar sus compras con disciplina y trabajo duro recompensará. Man- tenga sus promesas y ganará.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio) Si quiere causar una impresión o hacer una ganancia profesional, haga horas extra o actualice su currículum y envíelo en línea. Una sociedad tendrá impacto en sus elecciones.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio) Busque a la gente con la que ha trabajado en servicio voluntario, empleos pasados o a alguien a quien conoció en la escuela. Le ofrecerán un favor que lo puede ayudar a avanzar.

LEO (23 de julio al 22 de agosto) Haga cosas con la gente más joven de su vida y las recompensas serán gratificantes. Jugar o ayudar a jun- tar cosas para alguien que no puede hacerlo lo pondrá en el centro de la atención y lo hará más popular.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre) Cuando encare un cambio, abrace lo inevitable y pase a través de una situación que requiere de toda su atención. Un evento social no resolverá el problema que enfrenta.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre) Viajes cortos, visitar a la gente a la que ama y hacer cosas con la familia realzará su día. No deje que las situaciones le creen un problema. Evalúe la situación y cree una estrategia.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 21 de noviembre) Si alguien está usando extorsión emocional para influenciarlo, desconéctese. Manténgase firme en lo que es importante y en lo que más disfruta hacer. Obsérvese y cuide su salud.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre) Considere lo que lo hará feliz y haga lo que sea necesario para que sus sue- ños se vuelvan realidad. Se pueden hacer cambios si no evade los asun- tos que debe encarar a fin de avanzar.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) Marque una diferencia y preste ayuda. Lo que haga por otros se convertirá en una experiencia provechosa. Se favorece un contrato, acuerdo o inversión. Planee algo romántico.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo) Ate cabos sueltos para asegurarse de entrar al año nuevo libre de preocupaciones. Reunirse con sus pares fuera del trabajo o del aula le dará oportunidad de crear una alianza más fuerte.