No hay servicio de tren ligero, usuarios sorprendidos y molestos

CIUDAD DE MÉXICO

La suspensión del servicio en nueve estaciones del Tren Ligero causó sorpresa y confusión en los usuarios.

Los pasajeros se quejaron de que no fueron avisados de que a partir de hoy no se brindaría servicio en el tramo que va de Estadio Azteca a Taxqueña y que el tramo se completaría con autobuses de la empresa M1 antes RTP.

Me tomó de sorpresa que no haya Tren Ligero a la estación Taxqueña y nos mandaron aquí al RTP y me va afectar en el tiempo porque el Tren Ligero es más rápido", dijo Ana Luisa Enríquez, una usuaria.