Fundación Concepción Béistegui; festejan navidad en la tercera edad

CIUDAD DE MÉXICO.

La temporada navideña es propicia para hacer balances, para recordar y también para reconciliarse. Para algunos es momento de alegría, pero para otros es tiempo de reflexión.

Aquí mostramos los testimonios de quienes son residentes en la Fundación para Ancianos Concepción Béistegui, ubicada en el corazón de la Ciudad de México.

Me llamo Sofía González López, nací el 21 de marzo de 1914, cuando me ven, me calculan de 80 o 90 años, pero tengo 102, soy traga años”.