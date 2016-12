Juan Carlos ya fue operado, se encuentra estable en Galveston

CIUDAD DE MÉXICO

A su corta edad, Juan Carlos, es todo un guerrero, en sus 13 años ha tenido que enfrentar grandes tragedias, desde la pérdida de su papá, vivir la segunda explosión del mercado San Pablito en Tultepec hasta ser una de las víctimas de la explosión.

María Guadalupe Moreno Cruz, madre del menor recordó que cuando Juan Carlos tenía apenas tres años, su papá murió. Años después el niño vivió a su lado la segunda explosión del mercado que se registró en 2006, desde entonces dejó de hablar.

Él no hablaba. Habló hasta los seis años, es un niño muy fuerte, le han tocado pérdidas muy fuertes, hace tres años explotó nuestra casa con gas y perdió a uno de sus hermanos y otra vez volvió a retroceder su avance, ahorita estábamos avanzando yo espero que no haya secuelas”, comentó María Guadalupe.

Juan Carlos no iba seguido al mercado, aseguró la madre, este martes sin embargo quería ver a la novia de su hermano.

Llegamos 15 minutos antes, estaba jugando con un compañerito canicas, con él que estaba yo hablando y me dijo voy a jugar canicas y le dije no te me alejes, porque ya me había informado que iban a ir payasos, yo lo vi se alejó, jugaron”.