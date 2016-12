Rifado del Día: Blanca Ríos, el Hada de Azúcar en 'El Cascanueces'

CIUDAD DE MÉXICO.

El ballet de El Cascanueces es un clásico de la época navideña. Una de las escenas más representativas es la del Hada de Azúcar que este año es interpretada por Blanca Ríos, primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza.

Envuelta por la música de Tchaikovsky, Blanca sale al escenario a transmitirle al público lo que ella está sintiendo.

Al bailar me convierto en otra persona, mi piel se me pone chinita, lo disfruto muchísimo, es mi mayor pasión”, comenta con emoción.

Blanca comenzó a practicar ballet desde los cuatro años y a los ocho comenzó a bailar de manera profesional al ingresar a la Escuela Superior de Música y Danza en su natal Monterrey, Nuevo León.

Su pasión por el ballet la motivó para resistir arduas jornadas entre el ballet y su infancia.

Me fascinaba ir al ballet, era muy cansado porque también iba a la escuela por la mañana pero nunca dije que no, era lo máximo”, recuerda.

Blanca sobresalió en el ballet desde su época como estudiante. En el año 2001 ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de Danza realizado en Guadalajara, Jalisco.

Su relación con la Compañía Nacional de Danza inició durante su sexto año de la carrera de ballet, cuando fue invitada, junto con un grupo de compañeras, a participar en el Lago de los Cisnes en Chapultepec. Ahí conoció al maestro James Kelly, coreógrafo de la compañía, a quien le gustó su trabajo y la invitó dos años consecutivos a interpretar a Clara, uno de los papeles principales en El Cascanueces.

Gracias a esta experiencia, cuando Blanca se graduó obtuvo un contrato para estar en la Compañía Nacional de Danza en donde ya lleva una trayectoria de 15 años, siete de ellos como Primera Bailarina.

Sin embargo, el recorrido ha estado lleno de sacrificios.

Cuando estaba en la escuela sacrificaba muchas fiestas porque tenía que ir al ballet toda la tarde, no pude compartir esa etapa con mis amigos. Después cuando me gradué, a los 17 años, me vine de Monterrey y dejé a mi familia, fue muy difícil adaptarme a estar sola”, recuerda.