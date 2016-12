No te agüites por estar lejos de la playa; aprovecha la oferta turística de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.

Si eres de aquellos desdichados que trabajan sin descanso en la época de diciembre, cuando la mayoría de los mortales sufren en las playas nacionales, no te aflijas: la Ciudad de México es la más visitada de América Latina y te puedes dar un rock & roll por los diversos parajes, como, por ejemplo, el Museo Universitario de las Ciencias, Universum.

Horario martes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.

El Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantendrá —y muy a pesar de sus empleados— sus puertas abiertas durante el periodo vacacional, que corre del sábado 17 de diciembre de 2016 hasta el miércoles cuatro de enero de 2017; el horario los sábados y domingos es de las 10:00 a las 18:00 horas.

Universum cumple 24 años de trayectoria y, como celebración, el costo de la entrada será de 40 pesos del 11 de diciembre 2016 al 31 de enero 2017; hay diversas exposiciones interactivas sobre flora y fauna, océanos, dinosaurios, campañas de concientización de conservación de recursos naturales, misiones espaciales y hasta una cartelera de teatro”.

Así como el Museo de la UNAM, puedes recorrer diversos centros de atracción de la Ciudad de México; aprovecha ahora que mucha gente sale a otros estados de la República o países; no te agüites por no estar en la playa, ya pronto tocará tu turno; mientras tanto, disfruta de una de las ciudades más preciosas, y no lo dice Excélsior, lo dicen los números de turismo. ¡Felices fiestas!

Finalmente, puedes visitar Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología, en Centro Histórico, el museo Frida Kahlo, el Museo Soumaya, Xochimilco…

