Video: Se maquilla en el Metro, ensucia a mujer y la insulta por quejarse

CIUDAD DE MÉXICO.

Una usuaria del Sistema de transporte Colectivo (STC) Metro es conocida en redes sociales como #LadyMaquillaje por insultar a una mujer de la tercera edad que presuntamente se quejó por que la ensució de maquillaje.

En el video, difundido en YouTube, se observa a la agresora, quien se polvea la cara mientras propina una serie de palabras ofensivas a la mujer que se encuentra en uno de los asientos reservados del vagón.

No se aguanta ni usted señora, ahí viene con sus pinches achaques. Yo no sé a qué sale, ya nada más causa pena", le dice a la señora que se sacude la chamarra y aleja las piernas para evitar que la siga manchando.

La mujer, quien viste saco negro y se mantiene de pie frente a su víctima, sigue maquillándose mientras emite más insultos.

Gracias a Dios no causo pena, le contesta la adulta mayor, pero la lady continúa: "Dele gracias a Dios y compórtese de la manera que tiene que comportarse y respetar a sus semejantes. No meta a Dios en esto, hipócrita".

Usted que viene chingue y chingue a la gente, pinche come santos caga diablos. Respete la religión que está metiendo a Dios hocicona, ahora si Dios. A usted le vale ma... usted que ya pasó de moda, resígnese ya está chochita, resígnese. Yo también voy para allá, pero espero no llegar a ser como usted, tan pinche neuras. Que no vivió una vida bonita señora", espeta.