Video: Golpean a vecino de la Del Valle por intentar estacionarse en la calle

CIUDAD DE MÉXICO.

Un vecino de la colonia Del Valle, de la delegación Benito Juárez, denunció que fue golpeado, por trabajadores de una obra, al intentar estacionar su camioneta en la vía pública.

A través de un video difundido en Facebook, José Ramón Medina, con el rostro golpeado y ensangrentado, asegura que el conductor de un camión de carga azul con placas HF30 293, lo bajó de su camioneta y lo golpeó.

Todo por ser una construcción, ellos piensan que pueden llegar a apartar lugares de la vía pública, lo cual es ilegal. Cuando quiero estacionarme, vienen, me bajan del carro, me golpean y obviamente el muchacho se da a la fuga, tengo fotos de él y las placas del camión donde se transportaba”, asegura el afectado.

Los hechos ocurrieron frente al predio marcado con el número 923 ubicado en la calle Amores, donde se construye un edificio.

Los trabajadores de estas constructoras se crean dueños de la calle, de nuestro espacio donde vivimos, no se vale por querer estacionarte llegar a tu casa dormir descansar no se vale. Todo eso es mi sangre. Yo estaba aquí hecho bolita y la persona me estaba pateando la cara”.

En una segunda grabación, informó que policías llegaron al lugar, quienes le solicitaron acudir a la delegación para levantar una denuncia por agresión física.

Tenemos que actuar con legalidad e intentar que estos hombres no se vayan tan impunes. Estamos hasta la madre que las obras se adueñen de las calles. Vamos al viacrucis, deséenme suerte.”

En otro video detalla los datos de la construcción, con licencia especial para demolición expedida hacia el propietario Ebrard Mauré con registro 1361.

Te quieres estacionar en la calle y no lo puedes hacer, porque te parten la madre, que les pasa, por favor vamos a denunciar, ésta es una denuncia social, también vamos a hacerla ante el Ministerio Público. Este es un lugar público, aquí no hay entrada, al lado de mi casa, aquí es vía pública”.

Estos señores me golpean, me arremeten contra este camión, con placas HE 56-605, aquí está mi sangre en el piso.

mca