Tras explosión no ve a su hijo, el menor será llevado a Galveston

CIUDAD DE MÉXICO

Maribel Estrada Carbajal quien tiene quemaduras en el 12 por ciento de su cuerpo, está desesperada por ver a su hijo Aurelio de 16 años, quién se encuentra internado en el Hospital Lomas Verdes con quemaduras graves.

Los abuelos de Aurelio, María de la Luz Carvajal Franco y Gonzalo Estrada informaron que su hija y nieto acudieron al mercado de San Pablito para comprar cohetes y revenderlos.

Con los rostros desencajados los abuelos relataron el testimonio de su hija al momento de la explosión, donde perdió a su hijo.

Lo que ella recuerda es que iba llegando cuando escucho tronar algo, ella no se imaginó que fuera la explosión. Ella se siguió y corrió atrás de una pared de los cuartos y se quedó parada ahí. Agarró a su hijo. Lo traía agarrado para no apartarse, pero resulta que cuando escuchó la explosión ya no pudo correr porque se vino la humareda fuertísima", declaró Maria de la Luz Carvajal.