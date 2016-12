'Aquí todo es tristeza', afirma vecino de Tultepec

CIUDAD DE MÉXICO

Tultepec amanece bajo un escenario desolador; “aquí todo es tristeza”, afirmó José Guadalupe Solano, vecino de la zona, al advertir que tras la explosión en cadena de material pirotécnico en el Mercado de San Pablito, registrada la tarde del martes, el principal temor de los vecinos es que las autoridades les retiren el permiso para fabricar y comercializar pirotecnia, actividad de la que dependen al menos 600 familias.

En entrevista para Imagen, con la voz entrecortada, Solano señaló que esta mañana “el ambiente que se vive aquí en Tultepec es triste, muchos no pudimos dormir por lo que pasó, seguimos sorprendidos, y no sabemos lo que vaya a pasar con nuestra actividad de pirotecnia; no sabemos cómo actúen las autoridades ante esto, si van a poner más requisitos para que las personas puedan tener un puesto de pirotecnia”, o se los retiren, dijo.

Lo que queda en nosotros, -afirmó-, es reponernos, echarle ganas”, ante la tragedia que dejó al menos 32 personas muertas, 60 heridas y 12 no localizadas, al ser arrasados los 300 puestos de pirotecnia del tradicional mercado.

A pesar de reconocer que las medidas de seguridad y protección en el Mercado San Pablito “eran mejores que otros años”, con la distancia adecuada entre cada puesto para evitar una explosión en cadena, como avaló apenas el 12 de diciembre el Instituto de la Pirotecnia del Gobierno del Estado de México, Solana acusó que el personal del organismo “no está preparado para atender una crisis como la que ocurrió la tarde de este martes”.

Las medidas de seguridad eran mejores que otros años; los espacios eran más amplios, los locales no estaban contra frente, tenían ciertos perfiles para que no sufrieran presión que llevara a una explosión en los locales”, pero, recalcó, “por parte del Instituto de la Pirotecnia su personal no está preparado”.

Lo que nos deja esta tragedia, recalcó, “lo que percibí, es que no están capacitados para un accidente de este tipo, en vez de apoyar se dedicaban a tomar fotografías, y lo que necesitábamos era ayuda; ayuda para rescatar a los lesionados”.

Agregó que “si hubieran actuado rápido, se hubieran salvado más personas, y se hubiera podido controla en ese momento el pánico colectivo”, que llevó a que muchas personas se lesionaran al correr luego de escuchar las detonaciones.

Había mucho pánico colectivo, ente las personas que pasaban por el mercado, o que estaban comprando material pirotécnico. Fue asombroso escuchar el primer trueno y ver la columna. Muchos de ellos se desmayaron del asombro”, narró Solano.

Por último, advirtió que, aunque aún se desconocen las causas de la explosión, en torno al caso “se ha desatado una gran especulación. Hay quien dice que un cigarrillo o un producto que se cayó fueron los detonantes”.

Incluso, dijo que esto podría ser “la chispa para acabar con la tradición del tianguis de pirotecnia de Tultepec”, del que dependen miles de familias.