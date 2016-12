Trasladan en helicóptero a menor que sufrió quemaduras en Tultepec

CIUDAD DE MÉXICO.

Un helicóptero del Agrupamiento Cóndores aterrizó en el Deportivo Xochimilco para trasladar a un menor que resultó con quemaduras tras la explosión registrada ayer en Tultepec, Estado de México.

Se trata del menor Juan Carlos Acosta de 13 años, quien será llevado al aeropuerto de Toluca y posteriormente al Hospital Shriners en Galveston, Texas.

Por la mañana, en entrevista para Grupo Imagen Multimedia, la presidenta de la Fundación Michou y Mau, Virginia Sendel de Lemaitre, informó que en total son seis los niños heridos, de los cuales la mayoría no pueden ser trasladados porque no se encuentran estables y no pueden abordar el avión o porque no se ha localizado a sus papás o tutores.

En tanto, el Gobierno del Estado de México informó hasta el momento 32 personas han fallecido y 46 continúan internados en diversos hospitales.

Trasladan en helicoptero a un niño quemado del deportivo xochimilco hacia toluca y de ahi a texas para su tratamiento medico pic.twitter.com/SpkCPxL1ir — jorge gonzalez nava (@jorgegonzalez00) 21 de diciembre de 2016

En el aeropuerto de Toluca, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, transmitió en vivo a través de Facebook los preparativos para el traslado del paciente hacia Estados Unidos.

El mandatario mexiquense mostró el aterrizaje del avión, el cual cuenta con equipo especial de terapia intensiva, como monitor de oxígeno y rayos X.

Detalló que en la aeronave sólo podrá viajar el niño, el tutor, el médico y el paramédico, para ser recibidos por el director del hospital en Galveston.

Explicó que durante una llamada con la directora de Michou Mau se acordó que a las tres de la tarde será trasladada una menor de cuatro años que tuvo otro accidente y requiere ser hospitalizada también en Texas.

mca