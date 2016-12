Padre e hijo se encuentran hospitalizados en Magdalena de las Salinas

CIUDAD DE MÉXICO

Las dos personas que fueran trasladadas hasta el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas, fueron identificadas como Luis Ángel Soto Nava de 42 años y su hijo Cristofer Soto de tan sólo cuatro años.

Grupo Imagen platicó con la madre de Luis Ángel Soto, Leticia Bravo Márquez, quien fuera trasladado a la unidad de traumatología, del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México, y explicó cómo fue que se enteró que su hijo y nieto resultaron heridos en la explosión.

Como él es taxista, su patrón fue y nos dijo que había visto por la tele el carro, y que le estuvo hablando y hablando por teléfono y no, no lo encontró...Entonces ya fue cuando nos íbamos para allá, pero ya en el camino me marcó mi hija y me dijo mamá ya tienen a mi hermano en el hospital y ya nos venimos para acá”, relató Leticia.