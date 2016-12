Manifestantes afuera de Papalote, no eran empleados del Museo

CIUDAD DE MÉXICO.

En una carta dirigida a la página de Internet de este diario, Sara Adriana Méndez R., gerente de Prensa de Papalote Museo del Niño, hizo la siguiente aclaración:

Con relación a la nota publicada en la página de internet de Excélsior, ayer lunes 19 de diciembre

Los trabajadores que se manifestaron a las afueras de nuestras instalaciones NO forman pare del equipo de colaboradores del Museo y NO pertenecen a la nómina de Museo Interactivo Infantil, A. C., razón social de Papalote. Su queja fue directamente contra las empresas constructoras responsables de las obras de remodelación, contratadas por un tercero.

Papalote Museo del Niño lamenta mucho que haya ocurrido este suceso y se deslinda totalmente de la situación laboral entre las constructoras y los trabajadores. Como una institución sin fines de lucro que busca otorgar a los niños y sus familias ambientes increíbles de aprendizaje y diversión, esperamos que muy pronto se resuelva este hecho.