Horóscopo 20 de diciembre, qué dice la alineación de los astros

CIUDAD DE MÉXICO.

Esta vez te traemos los horóscopos de este martes 20 de diciembre, para que conozcas lo que te depara la alineación de las estrellas.

No salgas de casa sin consultar tu signo del zodiaco.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre) Apártese de cualquiera que trate de empujarlo hacia una dirección en la que no quiere ir. Manténgase enfocado en lo que puede hace sin entrar en deudas.

Si su cumpleaños es hoy, mire la imagen completa y separe lo que necesita ser hecho en partes realizables. La organización y la preparación serán llaves al éxito. No deje que nadie lo incite a hace cosas que no quiere.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril) Aprenda de las experiencias pasadas y no se desborde. Surgirán problemas con instituciones si ha gastado de más o no ha pagado su deuda. Revise sus papeles personales.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo) Use la restricción cuando se trate de asuntos de dinero. Una bonificación que estaba esperando puede no llenar sus expectativas. No reaccione de más ni haga lío.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio) Progresará lento, pero seguro si trabaja para ordenar cabos sueltos en la preparación de sus tareas. Una oportunidad de hacer cambios a su estilo de vida levantará su moral.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio) No necesita gastar muchísimo si no quiere. Manténgase enfocado en lo que es importante y use su inteligencia para tratar con cualquier presión de la temporada.

LEO (23 de julio al 22 de agosto) Una salida terminará en demoras y malas decisiones si no tiene cuidado. No deje que lo dominen sus emociones y termine gastando de más. Un gesto romántico no necesita ser costoso.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre) Ofrezca menos regalos materiales y más afecto y, sobre todo, tiempo. Mezcle los negocios con el placer pero absténgase de toda indulgencia que lo pueda hacer quedar mal.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre) Un malentendido con alguien con quien trabaja puede causar tensión. Haga lo mejor que pueda para compartir los hechos. Una sorpresa será difícil de mantener.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 21 de noviembre) Hacer donaciones y volver a conectarse con gente a la que no ha visto puede hacer de éste un gran día. Se pueden cobrar viejas deudas. Una situación emocional traerá recuerdos.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero ) Busque formas de reducir costos y ahorrar dinero. No se tiente con ofertas de ventas que prometen lo imposible. Ofrezca bondad genuina en lugar de tratar de comprar el amor.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) Viva dentro de sus medios y no acepte que nadie lo haga sentir culpable para que gaste más de lo que puede. Si siente necesidad de dar algo, ofrezca su tiempo en lugar de dinero.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo) Mantenerse dentro de su presupuesto lo ayudará a aliviar el estrés que acompaña a la deuda. Diga “no” a las cosas que no necesita, y busque formas baratas de agradar a los otros.