Hace unos días, el periodista Jordi Pérez Colomé, publicó en El País una interesante nota titulada “La revolución de las matemáticas llega al futbol”. En la misma, explica como una correcta aplicación de los datos y estadísticas puede ser muy útil en nuestro querido deporte. Después de muchos años de confusión, con la evolución en los parámetros analizados y la interpretación de los mismos por especialistas de futbol, se ha producido un gran avance en la fiabilidad de las conclusiones arrojadas a través de las estadísticas en el balompié.

Me confieso siempre haber sido un poco desconfiado con la utilización de las estadísticas para analizar el futbol. No por ser un romántico, sino por qué datos, por cómo y por quién eran analizados. Se pretendía juzgar el rendimiento de un jugador o de un equipo sin tener el contexto del juego y esto, generalmente, desembocaba en muchas más confusiones que certezas. Como el desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte provenía de actividades como el beisbol o el baloncesto, no se terminaba de encontrar una correcta aplicabilidad en el futbol, que tiene otras peculiares. También sucedía que como el ambiente es tan renuente a incorporar nuevas metodologías de trabajo, todos los aportes estadísticos venían desde gente que no entendía el juego, personas que aportaban innovación como si la misma fuera la clave y no el complemento para enriquecer el análisis del juego. En los últimos años, gente de futbol se ha ido empapando de las virtudes de las estadísticas como herramienta y aportando criterio deportivo para que las mismas puedan ser interpretadas de forma cualitativa y no cuantitativa, como se hacía tiempo atrás.

La aplicación de la estadística en el futbol sufrió un desarrollo parecido al de la preparación física. En los años 80, los preparadores físicos ganaron una relevancia desmesurada. Con una supuesta capacidad para mostrar certezas a través de parámetros físicos y ante el inmovilismo del gremio de los entrenadores, que pensaban que por haber jugado lo sabían todo, ocuparon un lugar que no les correspondía y la preparación física pasó a ser más importante que el futbol mismo. Para los oídos de dueños y directivos, las explicaciones físicas eran mucho más asimilables que las del entendimiento del juego. Por años se prepararon atletas y no futbolistas. El perjudicado fue el juego y, por ende, el espectáculo. Más tarde aparecieron los métodos integrales de entrenamiento, como, por ejemplo, la conocida periodización táctica, que no hicieron otra cosa que acomodar todo en su sitio: el físico en servicio del futbol y no al revés, como venía sucediendo.

Atrás están quedando los años donde las estadísticas, como simpáticamente retrató Juanma Lillo, eran como los bikinis: insinuaban mucho y mostraban poco.

Su aplicación, como afortunadamente ya sucedió también con la preparación física, se ha convertido en un complemento de lo más importante de todo: el futbol.

Siendo así, bienvenidas sean.