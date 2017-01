La devaluación del peso no ha frenado la descomunal importación de jugadores extranjeros, eso es un indicativo del negocio redondo que representa principalmente para directores deportivos, muchos de ellos destituidos por razones personales, aunque la realidad sea la de revender jugadores a la propia institución para la que trabajan. En 80 años en la historia de la liga, de 1923 al 2003, llegaron a la primera división mil 800 jugadores foráneos, pero en los últimos 14 años han arribado casi 700, por lo que la cifra de dos mil 500 está muy cerca de llegar.

Ningún futbolista está garantizado, aunque sea recomendado o tenga blasones internacionales. En el incipiente Clausura 2017, el 57% de los goles ha sido anotado por foráneos y el resto por mexicanos, otro indicativo de que los extranjeros no hacen tanta diferencia. La sobrepoblación está exhibiendo la mala calidad en promedio y eso, de alguna manera, beneficiará a los nativos que cada vez que entren al campo deben aprovecharse de dichas limitaciones.

Estamos próximos a presenciar dos hechos trascendentales. De jugar contra el Atlas, Juan Pablo Rodríguez se convertirá en el decimotercer jugador en cumplir 20 años de trayectoria en el campeonato mexicano. El Chato debutó el 24 de enero de 1997 en el encuentro precisamente entre los rojinegros y el Atlante. Nunca hay que anticiparse a los acontecimientos, como ejemplo tenemos a Hernán Cristante, quien se quedó a tres días de jugar a los 40 años de edad, debido a que en el partido entre Indios de Ciudad Juárez y el Toluca se lesionó.

Por otro lado, el miércoles 1 de febrero, el portero del Pachuca, Óscar Pérez, estará cumpliendo 44 años de edad; cuatro días después, el domingo 5 en Ciudad Universitaria, frente a los Pumas, podría convertirse en el segundo jugador en disputar un partido a esa edad junto con Humberto Filizola. Hay que aclarar que no se toma en cuenta el homenaje que hiciera el Guadalajara a Salvador Reyes a los 71 años, es como regresar al balón con la rodilla o la cabeza al portero en un tiro libre, dicha acción se penaliza por atentar contra el espíritu del fair play y que pocas veces sucede.

Hay que hacer fiesta con esos hechos para propiciar una mejor cultura deportiva entre la liga, clubes y aficionados, como lo hacen en otras federaciones, incluso, otros deportes. En México se sigue mucho el futbol americano, en el que se ponderan marcas, trayectorias y conquistas, pero en nuestro balompié no sucede penosamente a pesar de tratarse del deporte nacional, por cierto, sólo Cuauhtémoc Blanco a nivel individual y las selecciones con límite de edad, sub 17 y sub 23, lo ganaron.