Diego Novaretti recibió un justo castigo de seis partidos de suspensión por escupir a Hirving Lozano, pero Gabriel Peñalba la libró al no existir evidencias suficientes de hacerle lo mismo a Nicolás Castillo. Dos eventos similares que no se midieron con la misma vara, debido a que el jugador del León fue evidenciado por la televisión, imagen que no se tuvo en el caso del futbolista del Cruz Azul. Otra prueba más de que la tecnología solamente se puede utilizar en la línea de gol.

Lo más curioso es que hace 19 años, en la misma cancha, se sancionó con un año fuera del futbol al jugador argentino de los Pumas Cristian Zermatten, por un supuesto cabezazo al árbitro Felipe Ramos. En aquel momento la televisión tampoco tenía una imagen lo suficientemente contundente para demostrar la agresión, pero sí castigaron al jugador. En ambos casos, el escupitajo de Peñalba y la actuación de Zermatten, estuvieron fuera del alcance de la lente, pero se tomaron dos decisiones diferentes con videos similares.

Se supone que las personas cambian y las instituciones se mantienen, pero no son los casos. Más penoso sería que la televisión dejara de hacer tomas cercanas a los jugadores para evitar otro castigo, sabedora de que los insultos y escupitajos son parte de la educación y cultura de los jugadores, aunque éstos se defienden diciendo que ese tipo de bajezas se quedan en el campo. Olvidan que muchos de ellos son padres de familia y sus hijos están expuestos a lo mismo en la escuela. Imaginemos que la maestra les explicara que son cosas que se quedan en las aulas.

Muchos jugadores se defienden de los medios diciendo que analistas, comentaristas, periodistas y reporteros nunca jugaron al futbol, lo cual es muestra de un coeficiente intelectual bajo. Días después de que se coronara el Morelia en el torneo Invierno 2000, Luis García fue presentado como analista en un programa de televisión, le preguntaron cómo esperaba el nuevo torneo y respondió que no fuera tan mediocre como el anterior; de inmediato, surgió la furia del presentador, cuyo equipo, Monarcas, pertenecía a esa empresa de televisión que tenía dicho espacio deportivo. Esa actitud demostró que desde afuera, en tribuna, palco, radio, televisión, redacción o mesa de trabajo, sí se ve la mediocridad, mientras que los que practican el balompié difícilmente lo aceptan. Eso muchas veces determina la diferencia entre ganar, o no, un campeonato. O hasta los límites que cotidianamente demuestra la Selección Nacional. Ojalá las nuevas generaciones de futbolistas tengan capacidad de cambio, por el bien de todos.