De los recientes 23 equipos que ganaron los dos primeros encuentros del campeonato, esto es, desde el Apertura 2012, sólo el América logró ganar el título del Clausura 2013, eso quiere decir que dos victorias al arranque no significan mucho para adelantarse en la definición del certamen, incluso, si la estadística la utilizamos al revés, podemos anticipar que Toluca y Pachuca, las dos únicas escuadras que han ganado los seis puntos de las dos jornadas del incipiente clausura 2017, no serán campeones.

Nadie puede negar la crisis por la que atraviesa el arbitraje mexicano, pero es superada ampliamente por la indisciplina en el campo, de la que poco se señala. En la reciente final entre Tigres y América, Jorge Torres Nilo y Rubens Sambueza fueron expulsados por cometer una falta a 70 metros de su portería. En la primera jornada del presente campeonato, Diego Novaretti fue castigado con seis partidos por escupir a Hirving Lozano; en la dos, Luis Miguel Noriega vio la tarjeta roja a los 35 minutos, precisamente por cometer otra infracción en el campo contrario. Lo realizado por las Chivas es patético, sus propios futbolistas dieron al traste a una buena ventaja de dos goles por cero con una plancha a medio campo de José Vázquez a los 33 minutos, luego, Jair Pereira retarda el juego y le hace un corte de manga al árbitro, quien, con el reglamento en la mano, le saca la tarjeta amarilla y luego la roja. En ese tenor, Gabriel Peñalba comete una falta en medio campo y el debutante de Pumas, Nicolás Castillo, a 90 metros, y ambos se van a las regaderas, como colofón, Cristian Pellerano hace lo propio por una plancha a medio campo.

La única expulsión provocada en propio campo fue de Robert Herrera del Puebla, por una zancadilla que impidió una oportunidad manifiesta de gol, por cierto, hay muchos que emulan a Edgardo Codesal o cualquier otro nazareno. Al marcar la falta el silbante Jorge Antonio Pérez en los linderos del área y mostrarle la tarjeta roja al jugador camotero, en automático se sabía que no iba a señalar penalti, ya que el triple castigo dentro del área ya no existe, pero muchos no conocen las modificaciones a las reglas y se encargan de confundir al público.

Durante dos años que comenzaron a partir de la Eurocopa 2016, dicha disposición estará a prueba. Anteriormente, un jugador que impedía una oportunidad manifiesta de gol dentro del área recibía tres sanciones: penalti, tarjeta roja y suspensión automática, ahora, International Board considera que esas faltas serán castigadas con amonestación, lo que hubiera sucedido si Herrera comete la infracción dentro del área, pero como sucedió fuera, lo expulsó, pero no todos están actualizados.