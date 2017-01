Sencillamente increíble está resultando el Abierto de Australia, con resultados inauditos. Hasta ahora, los resultados obedecen a una lógica que data de hace cinco años.

Y digo que es algo normal si nos ubicamos hace un lustro, cuando lo habitual era ver a las hermanas Williams disputando finales con regularidad, al igual que Roger Federer y Rafa Nadal. Sin embargo, considerando que los cuatro que he mencionado exceden los treinta años, es toda una sorpresa... Debo decir, una sorpresa mayúscula.

Por lo pronto, las hermanas Williams, y muy en especial Venus, han generado una enorme ilusión en los viejos aficionados. Siendo honestos, las posibilidades reales de verla triunfar en este evento eran prácticamente nulas. No perdamos de vista que Venus está, como es lógico, en la recta final de su carrera, al igual que su hermana Serena, a sus 36 y 35 años, respectivamente

Sin embargo, lo realmente admirable es la capacidad de la mayor de sobreponerse a una infinidad de lesiones y a la enfermedad denominada Síndrome de Sjögren, que le fue diagnosticada en 2011, por lo que las cosas para Venus han sido aún más complejas y, por ende, más relevantes.

Si bien los números de su hermana Serena son muy superiores, y por ello parte como favorita para imponerse en el primer Grand Slam de la temporada, si el destino decide que Venus resulte triunfadora, no nos quedará más remedio que incrementar aún más nuestra admiración por la mayor de las Williams. Las dos jugadoras históricas y merecedoras de todos los reconocimientos por su gran capacidad tenística, pero más aun por la enorme superación que han logrado personalmente.

Por el lado de los varones, la historia de Roger Federer es otra digna de ovación de pie. Federer, para muchos, es el mejor de la historia, cuestión debatible, pues todo ha evolucionado en el tenis y es tratar de comparar peras con manzanas. No obstante, no tengo la menor duda de que, si no es el mejor de la historia, estamos hablando que es uno de los dos o tres más grandes del deporte blanco.

Federer es, por mucho, el abanderado del éxito del tenis actual. Los enormes ratings televisivos y las bolsas increíbles que se pagan en los Grand Slams se deben, en gran medida, al suizo que es, sin duda, el favorito sentimental de todos los aficionados que están esperanzados en verlo en la final ante Rafa Nadal, siempre y cuando Grigor Dimitrov no nos haya hecho pasar un mal rato durante la madrugada.

La suerte está echada…