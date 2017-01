Desde que tengo memoria he sido un gran aficionado al tenis, deporte extraordinario que capturó mi imaginación a temprana edad y que me ha hecho disfrutar del talento de algunos de sus mejores exponentes. Jugadores que marcaron una época, nombres ilustres como Bjorn Borg, Martina Navratilova, John McEnroe, Chis Evert o Jimmy Connors, entre muchos más. Contemplar sus legendarios partidos me provocaba una enorme emoción, que con el andar de los años y la aparición de nuevos genios de la raqueta se transformó en una pasión que es difícil de igualar.

Aunque, curiosamente, tuvo que pasar mucho tiempo para que surgiera en mí una gran simpatía a un jugador en particular. De niño, Connors era mi preferido, pero no creo que haya llegado a ser un ídolo, puede ser que, por su comportamiento en la cancha, se evitó esa conexión: su juego era espectacular y su corazón enorme, pero su actitud rayaba en lo antideportivo.

No fue hasta que Roger Federer apareció en la escena profesional que me transformé en verdadero fanático de un tenista. El suizo reunía todos los requisitos: talento natural que llamaba la atención, carisma, sencillez y un juego que se adaptaba a todas las superficies en las que se presentaba.

Muy pronto me quedó claro que era un tipo especial; recuerdo su victoria sobre Pete Sampras en Wimbledon 2001, fue una especie de paso de la estafeta, se trataba de que el gran dominador del césped londinense que había encontrado a su sucesor. A partir de ese momento tendría que prestársele atención al joven jugador nacido en Basilea. Ese año no se quedó con el título, éste llegaría en 2003, pero ya había anunciado su llegada a los grandes escenarios.

Su juego enamoraba a cualquier aficionado, era imposible no hacerlo, cada partido servía como una clínica del juego. Mientras más crecía la fama, el hombre se mantuvo con los pies en la tierra, forjando una inmaculada carrera, que lo catapultó a la fama mundial. Catorce años consecutivos en el top ten sirven de evidencia sobre su profesionalismo y dedicación.

Tras un 2016 complicado, en el que se tuvo que alejar de su gran amor por varios meses, volvió a las canchas con la firme intención de mostrar en Melbourne que, a sus 35 años, todavía puede competir con los mejores. Con únicamente la Copa Hopman como preparación se presentó en el Abierto de Australia con renovados bríos y un nuevo entrenador.

Ante todo pronóstico, dos semanas después agregó otra página dorada a su biografía, acabando con rivales ronda tras ronda, hasta llegar a la inesperada final del domingo ante su gran némesis Rafael Nadal. El partido no decepcionó, y ya es parte importante de la historia del deporte blanco. En él, ambos campeones dieron cátedra de su enorme capacidad y, por casi cuatro horas, nos deleitaron con un juego de toma y daca, en el que, finalmente, Federer fue el mejor.

Tras siete partidos de alto nivel, el anhelado Grand Slam 18 por fin llegó, la gloria volvió a ser suya, el más grande de la historia lo logró: el regreso de leyenda estaba consumado.