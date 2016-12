Una final con poco lucimiento, pero con mucho sufrimiento y nerviosismo, sirvió como escenario perfecto para que Ricardo Ferretti, uno de los grandes protagonistas en la historia del futbol mexicano, llegara a los mil partidos dirigidos en Primera División. El Tuca pudo festejar la importante marca conseguida el domingo, con el quinto título de su longeva carrera, derrotando a un rival que en más de una ocasión le había robado el anhelado sueño de ser campeón.

Así terminó un nuevo torneo de la Liga MX, con un nuevo monarca que se está acostumbrado a estar presente en los grandes escenarios, no siempre terminando con la corona en su vitrina, aunque sí llegando a varias finales de distintas competencias.

Los Tigres tuvieron que apelar a la garra, a nunca bajar los brazos, a ser un equipo ordenado y disciplinado, necesitando de la aparición in extremis de Jesús Dueñas para enviar el compromiso a los penales. En definitiva, la actuación de la Universidad Autónoma de Nuevo León no dejó mucho espacio a la imaginación, simplemente encontraron la forma de ganar la final.

Ahí es en donde entra la personalidad de su técnico, dispuesto siempre a hacer lo necesario para alcanzar el objetivo (obvio, no me refiero a que haga algún tipo de trampa), viviendo en un sistema de competencia que no te obliga a ser consistente las 17 fechas, es un técnico experimentado, conocedor de cómo ir llevando las cosas, en detrimento, durante muchos partidos, del espectáculo que un equipo tan profundo y talentoso como el suyo podría exhibir. Con esto no quiero dar a entender que lo que hace Tuca está mal, como analista no se pueden negar los resultados que avalan su currículo.

Lo de la final ante América no me sorprendió, ya estoy acostumbrado a ver a sus equipos jugar así, arriesgando únicamente lo justo, dispuestos a cerrar el juego de ser necesario, transformando a sus talentosos futbolistas en obreros del futbol. Insisto, entiendo perfecto el porqué le ha dado resultados, nunca lo han despedido, ha hecho campeón a tres instituciones del futbol mexicano en las que no es fácil dirigir y sigue estando vigente.

Ricardo Ferretti ha sabido entender cómo se debe manejar un técnico en esta era de torneos cortos, se ha sabido adaptar a cada uno de los constantes cambios al sistema de competencia que los dirigentes del futbol han implementado desde que debutó en la banca de los Pumas, en el lejano torneo de liga 1991-1992.

Como lo he externado en múltiples ocasiones, no soy aficionado de su forma de planear los juegos ni de su manejo con los jóvenes jugadores de la cantera; cuenta con un plantel lleno de talento como para no necesitar ganar de manera apretada, como le ocurre muy seguido a sus Tigres. Pero no puedo negar que el brasileño conoce su negocio, es una realidad que ha hecho méritos para ser considerado uno de los grandes protagonistas en la historia de nuestro futbol.