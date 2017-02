cuando se pensaba que seguirían usando a los árbitros que venían actuando adecuadamente, los encargados de las designaciones se retractan, sólo repiten a cuatro que la jornada pasada, incluida la de Copa, hicieron trabajos con solvencia. Marco Antonio Ortiz en Jaguares-Tigres, y ahora lo hará en Monarcas-América; Jorge Antonio Pérez, en Monterrey-León y pitará Tigres-Toluca; Fernando Guerrero, que condujo Santos-Puebla estará en Necaxa-Monterrey; y el tapatío Paul Delgadillo que no fue tan aseada su labor en Tijuana-Cruz Azul, arbitrará el juego de más alto grado de dificultad, porque ambos equipos están involucrados en el porcentaje del descenso: Veracruz-Jaguares. Supongo que por ser el de más experiencia de la plantilla, por eso lo repitieron. Sin embargo, a Roberto Ríos lo paran, no obstante que les respondió después de estar “congelado” por el despedido jefe del área técnica. ¿Por qué no lo dejaron terminar de adquirir confianza? Además, tampoco le dan partido al internacional Luis Enrique Santander, que realizó buen trabajo en Atlas-Monarcas. En fin.

Por otro lado, es desquiciante e irresponsable mandar a León Vicente Barajas al juego de Cruz Azul-Querétaro, cuando apenas llegará a su quinto partido en cinco torneos. Recordemos que también era otro de los “ninguneados” por el susodicho jefe del área técnica, ya que en el Clausura 2015 no tuvo partido; en el Apertura 2015, dos; en el Clausura 2016, uno; y en el pasado Apertura 2016, nada. Y ahora, con los actuales, pitó en la tercera jornada Necaxa-Pachuca. ¿No les importan los intereses cementeros y queretanos por la situación que atraviesan ambos equipos? ¿O quieren quemarlo? Por favor.

Otra designación rara o temeraria es el mandar a otro novato con Pachuca al visitar a Pumas, ya que es la quinta jornada que les pita un novato a los Tuzos en este torneo. ¿Tendrán algún convenio?, porque otro equipo ya hubiera protestado. Además, recordemos que si de algo adolece este silbante es de carácter, pues en aquel Toluca-Atlas se amedrentó para expulsar a Rafael Márquez, no obstante el planchón a Edwin Trejo, incluso apenas llega a su onceavo juego en la Liga MX.

Para terminar, el asesor Rodolfo Cibrián ¿ya está adentrado en lo que es el entorno del torneo mexicano? Porque se entiende que las directrices, así como los procedimientos que están en las reglas, son universales.

Sin faltarle el respeto al futbol salvadoreño, ¿estará al nivel, en todos los aspectos, con respecto del futbol mexicano, para que ya lo pongan de asesor?, pues estará de asesor en CU. Seguimos siendo país de conquista.