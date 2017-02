Al mantener la nueva norma para designar a los árbitros, los encargados de ello; han provocado que haya mejoría en la conducción de los juegos, pues en varios de ellos, sus decisiones no influyeron en los resultados ¿seremos conformistas? Incluso, hasta impusieron disciplina, como fue en el Jaguares-Tigres, en donde sólo se sancionaron 17 faltas entre ambos equipos, pero fueron mejores las sanciones disciplinarias para Fabbro y Gignac. Pero no podemos pasar por alto el reconocimiento a los trabajos del “ninguneado” Roberto Ríos en el Pumas-Necaxa; de los internacionales, Fernando Guerrero en el Santos-Puebla y Luis Enrique Santander en el Atlas-Monarcas, así como el de Jorge Antonio Pérez en el Monterrey-León, que no se amedrentó para expulsar al jugador local Cardona, por lo que serán candidatos a repetir.

Por otro lado, quedó a deber Paul Delgadillo en el Tijuana-Cruz Azul, porque a pesar de no incidir en el marcador no tuvo la debida concentración, pues hasta el minuto 75 le permitió a Ángel Mena cometer nueve infracciones de las 15 de los cementeros (sumaron 18), incluso lo amonesta al minuto 65, haciendo la mímica de que era “por persistir en infringir las reglas” en la octava, pero no se anima a mostrarle la segunda amarilla en la mencionada novena. Pudiera estar en la orilla de no repetir, pero quien no creo que lo veamos en las siguientes jornadas es el joven Óscar Mejía, quien en el Pachuca-Toluca mostró su novatez en apenas su cuarto partido en la Liga MX, sancionando 40 faltas, en donde le cometen a Sambueza siete de 18 de los Tuzos, no sancionando un penal a favor de los locales y anulando un gol a los choriceros, esto último por culpa del asistente 2.

¡Pero oh sorpresa!, para el partido de hoy del torneo de Copa entre Venados y Chivas, mandan al novato Mejía García, por lo que podemos especular y prestar oídos a lo que en el ámbito arbitral se menciona; que ahora serán los “cuates” de los actuales designadores los que van a actuar.

Esperemos que no sea así, ya que en la quinta jornada hay juegos muy competitivos en donde están involucrados los equipos que están en el porcentaje del descenso. Si lo venían haciendo bien, ¿por qué cambiar?