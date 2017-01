Al usar silbantes para la tercera jornada, que estaban relegados y ninguneados por el exdirector del área técnica, se puede considerar que los que están designando quieren recuperar a esos elementos y, así, fomentarles un espíritu de superación y, a la vez, presionar a los encumbrados, pues mandan a León Vicente Barajas (39 años) a Necaxa-Pachuca, recordando que este silbante, durante el mandato (cuatro torneos) del susodicho médico, sólo arbitró tres partidos en la Liga MX, siendo el último en el Clausura 2006 (Tijuana-Pachuca de la primera jornada/8 de enero de 2006), pues en el pasado apertura sólo lo designaron de cuarto oficial en 14 juegos.

Además, en estos tres primeros juegos, a los Tuzos les han mandado puros novatos. En la primera jornada debutan a Alejandro Funk, en la segunda les pita Roberto Ríos Jácome, misma situación del torneo pasado, que los debutaron a tres de los cuatro: Ángel Monroy en la primera, Jonathan Hernández en la segunda y Óscar Mejía en la tercera.

A propósito de Hernández Juárez, lo reaparecen para pitar su segundo juego en la Liga MX Chivas-Tijuana, juego de alto riesgo. ¿No lo estarán precipitando? ¿Querrán quemarlo?, pues recordemos que el equipo tapatío está muy dolido y el horno no está para bollos.

Independientemente, en el juego de Copa Querétaro-Cruz Azul no le vimos virtudes para conducir un juego de la máxima división, mostrando mucha inseguridad y parco criterio para sancionar las faltas.

¿Será amigo de los actuales designadores o hay compromisos con este silbante de 35 años? Además, señor presidente de la Comisión de Árbitros, ¿usted dio el visto bueno para esta designación? De qué le sirven tantos años en el futbol, pues falta sentido común futbolístico. Ojalá lo haga bien y nos tape la boca.

Con respecto a las otras designaciones, parecen ser adecuadas, pues repiten a Luis Enrique Santander, llevando Tigres-América, y a César Ramos en Monarcas-Santos y reaparecen a Jorge Isaac Rojas en León-Pumas, esperando que haya recibido charlas con la sicóloga para recuperar la confianza después de su desastrosa actuación en la final pasada.

Y a Paul Delgadillo, que tampoco lo hizo bien en el juego de ida de la final mencionada, llevando este juego que tiene alto grado de dificultad, pues están involucrados en el porcentaje del descenso Puebla y Querétaro. Pero dada su experiencia, sabrá salir adelante. Además, lleva de asistente a José Luis Camargo, que, según el tan mencionado doctor Codesal, dice que lo traicionó, no obstante ser el padre que no tuvo. Por lo que habrá que decirle que no le enseñó la lealtad, ser agradecido y la honradez, virtudes primordiales que debe tener el ser humano. ¿Será que adolece de ellas?