Este año que pasó, el futbol mexicano se portó bien, pero, como siempre, se necesita mejoría en todos los aspectos, por lo que prácticamente todos los equipos se han reforzado en sus plantillas para buscar el título y, otros, con menos aspiraciones, buscarán su permanencia en la máxima división y, como tal, considero que el Clausura 2017 será intenso y muy disputado, así que con esta carta le pido regalos a los Reyes Magos, que bien pudieran ser usados para la mejora y desarrollo de la liga:

Una bicicleta con una canastilla llena de sabiduría para que los federativos y dueños de los equipos dejen de manera inmediata su intromisión en los asuntos arbitrales y les brinden una total autonomía, librándolos del ya cansado “arbitraje a la carta”, donde les solicitan un menor número de tarjetas, mayor fluidez del juego, evitar expulsar a los directores técnicos, etcétera, etcétera, que sólo ha traído como consecuencia que los nazarenos sean menospreciados, manipulados y ninguneados por los jugadores y directivos, restándoles fuerza moral y credibilidad.

Un oso de peluche que les enseñe a los árbitros valores indispensables para su profesión, como la autoestima, espíritu de superación, compañerismo, pero, sobre todo, valor para la aplicación de la regla, ya que cada uno de ellos ha tenido la oportunidad de demostrar sus capacidades y aptitudes, pues todos las tienen, las cuales se deben apuntalar y afianzar por sus mentores.

A propósito, también les pido un buen libro que le genere a Héctor González Iñárritu y a Edgardo Codesal una nueva metodología de instrucción para sus subordinados, pues a pesar de que han traído en varias ocasiones a Fernando Tresaco y a Rodolfo Cibrián como instructores, no ha habido una mejora en el accionar de los silbantes, dando la impresión de ser mercenarios éstos dos últimos. Y tan no ha habido esa mejora, que el torneo pasado fue desastroso en el accionar arbitral, teniendo como colofón los dos partidos de la final, que fue lamentable la actuación; inclusive solicitarle al presidente mencionado que le ponga interés y cariño a su cargo, pues no entendemos que no haya estado con sus árbitros en la final.