¿Quién o quiénes son los responsables del deporte mexicano?, dicha sea la pregunta en el sentido de actuar con responsabilidad y servicio al país; considerada en la idea de que vivimos en un entorno en donde la ley —se presencia con frecuencia, casi a diario— se emplea y aplica no por el espíritu de ley, de impartir justicia, sino por voluntad, decisión e intereses de los hombres.

La situación que vivió Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, en las últimas semanas, presenta varias aristas, legales, morales y ético-deportivas. Por encima de todas ellas está la ley. Y hagamos la advertencia: sólo un juez será quien determine si Antonio Lozano es culpable o inocente del supuesto mal uso de una cantidad poco mayor a los cuatro millones de pesos. Más o menos la misma que nunca comprobó Felipe Muñoz, cuando era presidente del Comité Olímpico Mexicano, y que le valió diez años de inhabilitación en puestos de gobierno cuando él trabajaba en la IP.

Llama la atención de Lozano porque no parece que se empleé el mismo rasero o la vigilancia de la Conade con otros presidentes de Federación.

Sin duda alguna, Lozano no se defendió ni sus abogados supieron defenderlo adecuadamente porque, a final de cuentas, estuvo tres semanas privado de su libertad individual. Se trata de un descuido de su situación legal, de él y de sus abogados. La acusación era pública y notoria. Es seria. El asunto está en el tribunal y hay reglas.

Bajo este enfoque, habría que hacer investigaciones en el deporte con mayor atención y profundidad. ¿Quién es responsable y a qué sanción se haría acreedor de haber dejado sin asistir a la esgrimista Paola Pliego a los Juegos Olímpicos de Río de de Janeiro? La oportunidad es única e irrepetible, el daño deportivamente es irreparable. Pero no pasó nada. La WADA ordenó el cierre del laboratorio de la Conade de donde surgió un positivo por dopaje que desmintió el análisis del laboratorio de Colonia, Alemania, con análisis negativo. ¡Quién es el responsable del sitio 61 del deporte mexicano en JO de Río? ¿Quién vigila a todas las federaciones deportivas mexicanas en sus programas deportivos, no de este año, sino del objetivo gradual y cuatrienal que recae en Tokio 2020? ¿Quiénes se saltan corruptamente los torneos de calificación, sagrados en el ámbito internacional? Como no se entiende la lucha deportiva, actúa el dedo.

Hay algo de paradójico en la situación de Lozano. Por una parte, la Conade no le entrega recursos directamente y, por otra, hay una acusación de mal uso de dinero.

En 2011, la Federación Mexicana de Atletismo cambió a Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo porque se descubrió el mal uso de dinero de anteriores administraciones. Una mala costumbre, como ha sucedido en la línea política de algunos gobiernos estatales, es cubrir absorbiendo fallas anteriores.

En el medio de atletismo circula la versión de que Lozano firmó a la anterior administración de la Conade la recepción de medicinas que supuestamente no recibió.

Esta mañana, Antonio Lozano y sus asesores legales darán a conocer un punto de vista en uno de los salones del COM.

Lo que no se percibe es una salida para el caos que impera en el deporte mexicano.