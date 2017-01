Costumbres, tradiciones e idiosincrasia nos asfixian. “No soy yo, eres tú. No somos nosotros, son aquellos”, siempre es el otro, la forma más natural de eludir la responsabilidad. Lo cierto es que el grave problema de la contaminación lo tenemos aquí, en el Valle de Anáhuac, frente a las narices, y no se toman medidas para combatirlo. Parrafadas, verborrea y simulación de los políticos y de los responsables de cuidar la salud pública. En diciembre del año pasado, el gobierno de México firmó un documento en el que se comprometió a disminuir la polución. Lo que se ha presenciado es que la cifra de cinco millones de vehículos se elevó a más seis millones. La cúpula de color de roca, otras café, el hongo de polución que envuelve a la Ciudad de México, revela que todos los habitantes estamos en riesgo de contraer graves enfermedades, como lo ha señalado reiteradamente la Organización Mundial de la Salud.

Bajo estas condiciones, ¿cuál es nuestra esperanza de vida? Sin duda se ha reducido. Pero aquí no se cree. No se cree que lo mismo daña la pólvora en los festejos cívicos como en los religiosos. Pólvora, quema de llantas, de madera, de basura, los vapores de diésel, de gasolina, el roce de las llantas de vehículos, más de 30 millones de neumáticos que repercuten, día tras día, en un aumento de mortalidad; mortalidad directamente proporcional a la ignorancia y codicia de los políticos, que parecen no estar conectados con la realidad y menos con la sociedad. ¿Qué medidas se han tomado con el fin de proteger la salud de la ciudadanía?

Acaso, mientras en otros sitios la contaminación representa un espectro letal, aquí se considera como una mascota, una hidra de Lerna a la que ceba y deja que se hinche y se agigante. La OMS señala que en 2013 se registraron en México 15 mil decesos por la contaminación. Derrames cerebrales, enfermedades del corazón, de las vías respiratorias, cáncer.

Independientemente de la inexistencia de programas deportivos y entrenadores capacitados, cómo se van a preparar los deportistas con el fin de sobresalir en Juegos Olímpicos, juegos regionales, campeonatos mundiales, si el aire, que es el principal alimento del cuerpo, está podrido, envenenado.

El aire sucio lo respiramos por los pulmones, por la piel, las micropartículas se disuelven y las consumimos en el agua y en los alimentos. La polución se ha convertido en un problema más grave que el tabaquismo y la obesidad, que algunos, lamentablemente confundidos, desean resolverlo mediante el deporte. No es finalidad del deporte combatir la obesidad; esa tarea le corresponde a las áreas de salud. Hemos escuchado que, en horas pico de polución, se debe agilizar el tráfico, cuando lo sensato sería que se detuvieran los vehículos y las industrias que contaminan. Está la vida en juego.

Disculpen por hablar en primera persona. En 1989 hice cuentas y tome una decisión. Ida y vuelta al Comité Olímpico Mexicano, en la tarde viajé al sur a la redacción de Excélsior, ida y vuelta. Sin considerar otros pequeños recorridos, casi un promedio de dos horas diarias al volante. 730 horas, un mes de pérdida de tiempo. La mayoría de los capitalinos viven años de once meses.

La contaminación se refleja en la salud, en nuestro tiempo de vida, en las relaciones humanas, en el bienestar social, en la economía, en el deporte. Cómo pensar y conducirnos en lo social adecuadamente si la mayoría vivimos con déficit de oxígeno.