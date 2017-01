Cuatro jornadas después, los Xolos y los Pumas son los líderes del torneo, América dejó de ser colero general y los últimos equipos en la zona de descenso perdieron. No fue una buena jornada. Casi todos los partidos carecieron de emociones y de buen futbol.

Todo comenzó el viernes en Tijuana, donde el Cruz Azul provocó una gran entrada en el estadio Caliente. El equipo de Jémez no hizo un mal partido, se mató, pero le sigue faltando definición y algo de suerte. El partido se definió al 80’, en pelota parada, cuando Juan Carlos Valenzuela, de los pocos mexicanos que juegan en Xolos, remató con la cabeza para dejar sin opciones a Jesús Corona.

Tuvo más tiempo la pelota Cruz Azul, pero lo ganó Tijuana porque fue contundente. Comienza la tensión en La Máquina, que se gastó una millonada en refuerzos y solamente ganó el primer partido al Necaxa. Por su parte, el equipo de Miguel Herrera está muy bien. No es tan espectacular, pero sigue en la parte alta de la tabla.

En Querétaro, los chivahermanos llenaron la Corregidora. Otra vez, los rojiblancos fueron los que llevaron el peso del partido manejando la pelota y teniendo las mejores ocasiones de gol. De no ser por Tiago Volpi, el marcador pudo ser más abultado. Ganaron las Chivas con gol de Jesús Sánchez, luego de una brillante asistencia de Orbelín Pineda, quien cada día es mejor futbolista. Vucetich y su directiva deben estar preocupados porque el proyecto no funciona y porque fueron ampliamente superados. Muy buena presentación de las Chivas en calidad de visitante.

Atlas se comió fácilmente al Morelia, que careció de velocidad y actitud. El equipo de Marini se había visto bastante bien en las primeras fechas, pero en el Jalisco sacó el cobre. Los rojinegros metieron tres y pudieron ser más. Morelia sigue último de la porcentual.

El partido en Monterrey debió ser mejor, pero una expulsión tempranera de Cardona, por un codazo, condicionó la noche. Faltó ver al León agresivo, quiso ganar, pero no tuvo argumentos. Al final, un empate a cero que le viene mejor a Mohamed que a Torrente, aunque antes de iniciar el partido La Fiera hubiera firmado el empate. Fue una de las decepciones del fin de semana.

En Pachuca, un partido durísimo, trabado, de muchas faltas y con muy mal arbitraje. Los Tuzos todavía no alcanzan su mejor nivel y el Toluca cambió radicalmente su actitud. Hubo dos goles mal anulados a los Diablos por parte del árbitro central Óscar Mejía, quien tuvo una espantosa presentación. Además, no le marcó un penal claro a Pachuca. Fue otro de los partidos que decepcionó.

América se presentó en casa y lo hizo ante Veracruz. Los Tiburones lo intentaron, jugaron de tú a tú, Ángel Reyna fue su mejor jugador, pero cuando tuvieron una clarísima por conducto de Eduardo Herrera, la fallaron. Los cremas no dieron un gran partido y tuvo que ser hasta el minuto 60 cuando Renato Ibarra hizo una gran descolgada y le puso un servicio espectacular al debutante Cecilio Domínguez, quien se tiró de palomita para conseguir el único gol del partido. Bien dijo La Volpe al final del partido que no le había gustado su equipo y que no le gustó ganar de esta forma. Lo importante eran los tres puntos y salir de la crisis.

Y en CU se vio a uno de los equipos que mejor ha iniciado el torneo. Los Pumas ligaron tres victorias y comparten liderato general con Xolos. Empezó ganando Necaxa con una golazo de Isijara, pero Palencia y los suyos lograron levantarse y gracias a los goles de Barrera, Castillo y Rabello le dieron la vuelta al marcador. Pumas anda bien, muy bien. Necaxa, muy lejos del nivel que tuvo en el cierre del torneo anterior. Cómo extraña a Puch.

No fue una buena jornada, me parece que, de las cuatro fechas, ésta ha sido la más floja.

