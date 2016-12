El de ayer fue tu partido mil como entrenador profesional y nos dejaste en claro por qué sabes tanto de futbol. Te coronaste campeón del futbol mexicano moviendo tus piezas de manera atinada y lo que planeaste dio frutos en el campo. Se diría que fue suerte, pero Tuca, ese centro que Jürgen Damm le puso a Jesús Dueñas no es obra de la casualidad. El pase preciso de Damm y la llegada a velocidad y sorpresa de Dueñas son cosas que se ensayan una y otra vez, así como a ti te gusta.

Me queda claro, además, que una de las grandes decisiones de tu vida fue convencer a Miguel Mejía Barón de que volviera al futbol profesional y se convirtiera en tu brazo derecho. Mejía Barón te convenció de que jugaras un año más con los Pumas y ahora, de alguna manera, le devolviste la cortesía al integrarlo en tu equipo de trabajo en los Tigres. Miguel y tú están hechos el uno para el otro y ya son una de las duplas históricas del futbol mexicano.

Y claro, junto a un cuerpo técnico muy capaz y con el que llevas muchos años trabajando el esfuerzo dio frutos.

El quinto título de los Tigres de la UANL es gracias al trabajo, profesionalismo y entrega de cada uno de los que forman parte de la plantilla. Nahuel Guzmán, quien demostró que no se anda con bromas cuando le disparan desde los 11 pasos. Juninho, tu capo en la zona baja. Iván Estrada, quien marca muy bien y que anoche auténticamente corrió un maratón. Ismael Sosa, Guido Pizarro, Javier Aquino, Damm, André-Pierre Gignac, todos ellos, y otros más, conforman un arsenal de verdad envidiable para cualquier técnico de este continente.

Es cierto que tienes mucho presupuesto, pero también es cierto que hay que saber gastarlo de buena manera para contratar a muy buenos futbolistas que terminen rindiendo lo esperado.

Y también es cierto que una vez que integras un plantel de jugadores de gran calidad, algunos de ellos estrellas, tu labor ha sido fundamental, porque has sido un entrenador al que el vestuario no se le voltea. Al contrario, eres un gran técnico de tus jugadores dentro de la cancha y afuera de ella eres un gran amigo de todos ellos, muchachos que ven en ti una figura paterna. Y eso, me parece que alguna vez lo has dicho, es más importante que el futbol. Y de seguro esa postura ante la vida te ha servido para disfrutar y saborear de manera especial tus títulos en el futbol.

Felicidades, Ricardo, porque tus Tigres demostraron ser los mejores de la liguilla y ser superiores a su rival del Apertura 2016. Te mando un abrazo.

Ahora no queda más que seguir trabajando y seguir haciendo fuertes a unos Tigres que hoy festejan por todo lo alto.

Felicidades, Tuca. Felicidades, Tigres.

