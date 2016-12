Con los mejores deseos para Nochebuena y Navidad para los siempre apreciados lectores de este espacio, su SúperBeis.

¿En verdad nadie le dijo al zurdo cubano Aroldis Chapman que debe comportarse como un profesional y respetar los códigos?

Vaya nueva imprudencia del tirafuego con sus declaraciones innecesarias sobre la manera en la cual lo usó Joe Maddon como relevo para el campeonato de los Cachorros, si pretende empañar algo soñado referirse así al mánager campeón, a una gran historia de la anterior Serie Mundial.

Ojalá los Yanquis recuerden la clase de personaje al cual han firmado: gran velocidad en la pelota, poca inteligencia en ocasiones, sería bueno que lo controlen, pues la prensa neoyorquina no perdona, sobre todo si Chapman que tuvo un incidente de violencia, además de recurrir a declaraciones absurdas así.

No cabe duda que la inteligencia en el beisbol, debe ser también usada fuera de los diamantes.

Un poco en la tónica de la anterior entrega —fuera de muchos radares— MLB firmó un contrato de asociación con Lettrs, mediante el cual los aficionados podrán utilizar ‘oficialmente’ esa aplicación (App) para enviar cartas desde los parques de pelota, algo que podría observarse trivial, sólo que Grandes Ligas no deja nada suelto y seguramente buscan mejorar la experiencia… en letras.

Quedó pendiente el caso misterioso: ¿Por qué Rays de Tampa fueron el único equipo que no firmó la aprobación del nuevo convenio sindical (CBA)? Todo indica que las reglas aplicables a los criterios para plazas no tan fuertes (small market) con relación a la repartición de los recursos desde el Fondo Central, no dejó contenta a esta franquicia, cuando la realidad era —en el papel— mucho peor para los Atléticos de Oakland.

Con sus más de 252 millones de dólares de nómina en este feneciente año, los Dodgers de los Ángeles pagaron casi 32 millones de dólares por impuesto suntuario, claro, menores a los 43.5 del año anterior, sin señalar que no han servido para un campeonato.

Dejamos para el final el tema quizá más espinoso: Si finalmente llegará Allan H. Bud Selig a ser entronizado en Cooperstown, el hecho de que no van a llegar Barry Bonds y Roger Clemens (además de Jeff Bagwell) se ve cada vez peor.

Ok, no van a perdonar al “Rey del Hit” Pete Rose, pero, ¡estamos hablando del máximo Cy Young y del Rey del Home Run!

Bueno, si los anteriores caballos no eran suficiente argumento para una buena escandalera, lo que le van a hacer a Curt Schilling es verdaderamente una bajeza.

Sus números avalan como un “fuera de serie” al diestro, pero, los moralinos de electores de la BBWAA están en peor irrealidad que nuestros nada brillantes legisladores con sus aguinaldos.

Así también se mancha la historia del beisbol.