MONTERREY.

Hugo González, guardameta de los Rayados del Monterrey, se encuentra sorprendido por su llamado a la Selección Mexicana de futbol, lo cual, asegura, lo compromete a entregarse al máximo para mantenerse y ser llamado en varias ocasiones.

Me siento contento, sé que es pronto el llamado, pero supongo que no es de ahorita, se vienen fijando desde el torneo que me tocó jugar con América, hice bien las cosas, pero sí me sorprende porque es bastante rápido para mí”, dijo.