LONDRES.

La escudería británica de Fórmula Uno, McLaren, anunció el nombre del nuevo monoplaza del español Fernando Alonso y del belga Stoffel Vandoorne para la temporada 2017, que pasará a denominarse MCL32.

2017 is all about change, and our car name is changing too. Ladies and gents, get set for the McLaren-Honda MCL32. #MCL32 #ChangeYourName pic.twitter.com/Q2WJmR4us7

— McLaren (@McLarenF1) 3 de febrero de 2017