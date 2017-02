CIUDAD DE MÉXICO.

Los recursos que recibirá el deporte mexicano este año, gracias a la deducibilidad de impuestos aprobada por la Cámara de Diputados, debe evitar situaciones como la sucedida esta semana con el taekwondo, cuyos directivos se quejaron de no recibir fondos por parte de la Conade para viajar al US Open, consideró Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM).

“La deducibilidad se va a dar cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda, nosotros y la Conade terminemos de elaborar las reglas de operación para los donativos que harán los empresarios a cuenta de deducir impuestos. Eso nos va a servir para sortear esta situación y cuando la Conade no pueda dar los recursos (a federaciones), los daremos a partir de ahí”, dijo Padilla Becerra.

La selección de taekwondo viajó a Las Vegas con la federación cubriendo los costos de sus seis mejores deportistas, mientras que el resto de la selección fue apoyada por sus respectivos estados.

La Cámara de Diputados aprobó para el presupuesto 2017 la deducibilidad de impuestos de empresas que apoyen al deporte hasta por 20 millones de pesos, pero una comisión de la Conade, el COM, el SAT y Hacienda debe fijar los parámetros de la medida.

Sobre el tema del taekwondo, la Conade acusó a su federación de no hacer el trámite con el tiempo requerido, una acusación que los federativos no han desmentido.

“Se los he dicho en varias ocasiones, y a todas las federaciones, si ustedes saben cuándo van a competir tienen que hacer los trámites un mes antes: sus papeles, fechas, hoteles y demás. A veces están a punto de viajar un día antes y ni siquiera tienen definiciones”, dijo Alfredo Castillo, director de la Conade, tras la reunión del Sinade (Sistema Nacional del Deporte) de ayer. “Hay boletos de avión, que si los compras un mes antes te cuestan 12 mil pesos, y un día antes te deben valer 58 mil pesos y, entonces, pues también se hace un gasto muy oneroso”.

Castillo reveló hace unas semanas que las federaciones deportivas han solicitado a Conade el apoyo por 450 millones de pesos (mdp)para eventos de los primeros meses del año, y que tras un análisis metodológico se han autorizado eventos por 140 mdp.

La Conade cuenta este año con alrededor de 2,100 mdp, 800 mdp menos que en 2016, y para el alto rendimiento cuenta con 950 mdp, por lo que los 500 mdp que se recibirán de la iniciativa privada serán importantes para cumplir planes.