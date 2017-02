CIUDAD DE MÉXICO.

El último gran 10 paraguayo que tuvo el América fue Salvador Cabañas. “El Mariscal, el capitán y líder de nuestra selección”, recuerda Cecilio Domínguez, delantero del América. El futbol ha puesto a ambos en el mismo club, en diferentes épocas. Cabañas marcó su propia historia después de la salida de Cuauhtémoc Blanco, el último ídolo, convirtiéndose en el capitán y goleador del equipo, además de referente con la Albirroja.

A Cecilio le tocó observar desde lejos todo ese tiempo, en la escuelita del Tayazuape, donde empezó a jugar. Y así siguió su carrera, queriendo ser él y no otro, sin comparaciones ni equivalencias; un jugador ofensivo, con recursos de lujo, cuyo principal propósito en este deporte es divertirse.

“Me siento un jugador importante, no un ídolo. Yo sólo quiero divertirme en el futbol. Lo que diga desde afuera la gente, es opinión propia y se respeta. Hay algunos que me quieren y otros que no, pero siempre busco algo mejor de mi juego”, sostiene.

Antes de llegar al América, Cecilio marcó 33 goles con el Cerro Porteño y consiguió un campeonato (Apertura 2015). Lo buscaron equipos de Brasil y de Europa, pero la oferta de las Águilas terminó ganando, con la compra del 80 por ciento de su carta.

“Cuando llegué a México no me dijeron que había altura. Me asusté un poco, pero trabajé bien las dos semanas que tuve. Y me tocó hacer un gol en el Azteca (ante el Veracruz), que es un estadio impresionante. La primera vez que entré, contra Santos, aquel día que no pude jugar, pisé la cancha y miré todo desde abajo. Es algo que no se puede explicar”, reconoce.

Bajo ese marco, el paraguayo disputó sus primeros 90 minutos como el nuevo 10 del equipo. Los elogios, después del gol, llegaron pronto desde la tribuna.

“Nunca pensé que sería ahí donde hiciera mi primer gol en México. Hay que disfrutar estos momentos, porque son únicos. Y ese es el camino que quiero seguir en el América. Ojalá que todo lo que remate al arco sean goles. Podemos fallar, como me pasó a mí. Pero lo importante es ayudar al equipo”, complementa.

Después de dos derrotas en fila, el América pudo ganar su primer partido en el torneo. Con eso, salió del último lugar de la competencia y recuperó la confianza de cara a sus siguientes encuentros. A decir de Cecilio, no era más que cuestión de tiempo.

“Nosotros estamos bien. No nos preocupa tanto lo que diga la gente. Eran dos partidos que perdimos, pero no es una crisis porque a cualquier equipo del mundo le pasa. No nos sentimos así. El América tiene que ganar como sea todos los juegos. Tuvimos dos tropezones, pero ya nos recuperamos”, concluye.

Para el compromiso de hoy en la Copa Mx ante Coras Tepic, el atacante no será requerido. El técnico Ricardo La Volpe decidió darle descanso, para alistar el encuentro del fin de semana ante Monarcas Morelia. Los primeros pasos de Cecilio parecen firmes.