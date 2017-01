HOUSTON

El entrenador en jefe de Halcones de Atlanta, Dan Quinn, consideró que necesitan jugar rápido y fuerte ante Patriotas de Nueva Inglaterra este domingo en el Súper Tazón LI, sobre todo a la defensiva, si quieren detener al mariscal de campo Tom Brady.

Matt Ryan "has not backed off." DQ explains:



https://t.co/4y1bIXqQpi pic.twitter.com/TlV47rL282

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) 31 de enero de 2017