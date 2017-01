CIUDAD DE MÉXICO

Pese a que Cruz Azul suma cinco partidos sin ganar, entre Liga MX y Copa MX, el defensa Adrián Aldrete descartó que sea un momento para volverse locos y que además es muy temprano para pensar en un cambio en la dirección técnica.

Esa es la clave, ser conscientes de lo que nos ha faltado, pero tener la calma para solucionarlo, de nada nos va servir volvernos locos, creo que tener la calma y ser muy puntuales en lo que nos está faltando, no solo en la ofensiva, en la defensiva hemos tenido errores que nos han costado puntos”, dijo.

En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de La Noria, el zaguero manifestó que es imposible pensar en darle las gracias al técnico español Paco Jemez.

En el futbol mexicano se habla mucho si son dos o tres jornadas (de malos resultados) se quiere cambiar todo, pero no es lógico, si se ponen a pensarlo que te hayas tardado en traer un técnico, en traer un proyecto, los proyectos no son de un día para otro y el quererlo cambiar perjudicar, no favorece en absoluto”, apuntó.