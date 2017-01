CIUDAD DE MÉXICO

El púgil mexicano Juan ‘Churritos’ Hernández se declaró listo, en peso y en forma para buscar la corona mundial mosca del Consejo Mundial de Boxeo vacante ante el tailandés Nawaphon Rungvisai el próximo 4 de marzo.

En el pre pesaje realizado en las oficinas del CMB en la Zona Rosa de la Ciudad de México, Hernández aseguró que ha realizado la mejor preparación de su carrera.

Estoy mentalizado para el nocaut, siento que se me facilitan los peleadores ‘fajadores’ y en eso me centrado, mi preparación va muy bien y conforme a lo que he trabajado”