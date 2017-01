CIUDAD DE MÉXICO

Dante Jardón aseguró que tiene el objetivo de regresar a los primeros planos del mundo boxístico y para lograrlo buscará subir un escalón que lo acerque cuando enfrente el fin de semana a Francisco Rojo, en pelea que ha catalogado de alto impacto.

A pesar del combate del fin de semana Jardón no dejó pasar la oportunidad de lanzar un reto al recién campeón del mundo de la división Mickey García, quien se convirtió en el nuevo monarca del CMB tras vencer por nocaut en el tercer asalto al montenegrino Dejan Zlaticanin

Mi reto es él, he luchado, las últimas peleas que he tenido han sido con peleadores clasificados y fuertes, entonces qué más puedo pedir, quiero la pelea con Mickey García, hoy en día ya uno no tiene la decisión, aunque seas número uno del mundo no puedes pelear, Mickey García llevaba dos años sin pelear, después lo pusieron como el número dos y ya es campeón del mundo”