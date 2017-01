SANT JOAN DESPÍ.

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, aseguró que el objetivo del equipo es "ganar" el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey, que se disputará este miércoles en el Calderón.

Tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es ganar este partido, y todo pasa por hacer un gol o marcar uno más que el rival. Habrá que jugar mejor y superar su presión alta en un escenario con ambiente muy bonito de futbol", declaró.

Luis Enrique sabe, no obstante, que imponerse a domicilio al Atlético de Madrid no será nada fácil, y se deshizo en elogios hacia "un equipo que compite a las mil maravillas, que es muy difícil de superar, está muy trabajado y es uno de los mejores que hay en el mercado europeo".

Los duelos en Liga, Copa y Liga de Campeones entre ambos conjuntos se han convertido en habituales las últimas temporadas, y el preparador asturiano no cree que en este nuevo Atlético-Barça haya lugar a muchas sorpresas.

"¿Sorprender? Yo no veo a Simeone cambiado mucho y yo tampoco voy a cambiar nuestra filosofía de juego. Aunque sí que pueden haber pequeños detalles, matices, que pueden influir o ser determinantes", apuntó.

Para este primer asalto, el entrenador del Barcelona no podrá contar con dos de sus hombres clave en el centro del campo: Andrés Iniesta y Sergio Busquets. Sin embargo, cree que no es momento para lamentaciones.

Estoy contento con lo que tengo y encantado con mi plantilla. Un equipo ha de superar todas las situaciones y no es el momento de hablar de los que no están, sino de ayudar al máximo a los que están", indicó.

Además, Luis Enrique dejó claro que, pese a la poca fiabilidad que transmiten algunos suplentes en determinados partidos, seguirá dosificando a sus titulares cuando sea posible: "Si no hago rotaciones, no llegan los jugadores ni al 15 de febrero. Entre las bajas, algunas sanciones y el cansancio, la cosa se complica. Voy a rotar en todos los partidos que pueda, no hay más".

ald