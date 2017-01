CIUDAD DE MÉXICO

El sindicato de futbolistas de la MLS manifestó su inquietud y decepción ante la orden emitida por el presidente Donald Trump, que prohíbe a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana la entrada a territorio estadounidense.

MLS Players Union Statement regarding the travel ban by the White House pic.twitter.com/h6Hwy5wmKf

— MLS Players Union (@MLSPlayersUnion) 30 de enero de 2017