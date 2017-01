CIUDAD DE MÉXICO.

El Púas Olivares se asoma en el tianguis dominical del barrio de la Lagunilla, llega con guantes de box, el anillo que lo encumbró al Salón de la Fama junto a Mohamed Ali, fotos en blanco y negro que muestran a un Rubén Olivares arriba del cuadrilátero soltando jabs y ganchos al hígado de púgiles que buscaron masacrarlo y cayeron en el intento. También lleva el cinturón de campeón mundial pluma, ése que le arrebató a Bobby Chacón en los años 70, en el segundo asalto. Dice que lo vende, que el mortal que lo quiera tendrá que soltar un millón de dólares. Vende sus recuerdos al mejor postor, ahí en el puesto de su compadre El Chato. Entre muebles antiguos recién barnizados, espejos enmarcados, fonógrafos, sombreros, maletas de viaje y libros de otras épocas. Muestra sus incrustaciones de oro en la dentadura cada vez que saluda a los que lo reconocen, intercambia golpes falsos, posa para las selfies y grita: “¡ya llegó su Púas, el de la Bondojo!”.

Con 70 años recién cumplidos (14 de enero), Rubén platicó el pasado domingo 22 que quiere hacer ‘bisnes’. “Hacer un cómic donde el Púas se surta a Chucho Castillo, al australiano Lionel Rose, a Alexis Argüello y otros viejos peleadores. Anímate, vamos a hacer negocio”, le dice al reportero. Habla con los que lo reconocen y piden la selfie en guardia, capricho que les costará 100 pesos, avisa el campeón del barrio. Y se da tiempo para las fotos, para responder algunas preguntas y todo aquel que se acerque y se anime a solicitar el precio de aquel dibujo del Púas firmado por la ranita de Rafael Freyre en Excélsior, por el cuadro de madera tallada con la imagen de La última cena, donde los apóstoles traen guantes de box o los guantes marca Púas autografiados.

“Vendo todos mis recuerdos”, suelta de pronto, como la zurda con todo y anillo del Salón de la Fama que finta en el aire. El campeón se pone en guardia, una y otra vez, ante el gozo de los que circulan entre los puestos colocados debajo de la banqueta. “Vendo la exclusiva de mi muerte y hasta mi nombre”.

Me decía de hacer un cómic del Púas.

Tengo tiempo con la idea de hacerlo en inglés y español, aquí y en Estados Unidos. Ponerlo a repetir mis viejas peleas, hacerlo campeón del mundo. ¿Los combates con Chucho Castillo y Alexis Argüello? Me ganaron y les gané en el ring, pero abajo fuimos grandes amigos. Yo llevaba 50 peleas invicto y Chucho me tumbó. A mi Chucho, que en paz descanse, le decía, salúdeme de beso, cabrón, y me respondía que no era maricón, jaja. También me decía “mi Púas, te quité tres cosas: el invicto, el título y lo pendejo”, aunque de lo último digo que me dejó un poquito. Con Alexis, que también ya murió, le estaba dando una paliza y me tumbó en el round 13. Después nos echamos unos tragos y le dije: dame la revancha, cabrón. Ya no quiso.

¿Dibujar un Púas como el que pintaron Los Polivoces?

Esos cabrones eran un desmadre. Bueno, yo también, pero un poquito. ¿Chupar?, ya no tanto. Mírame, acabo de cumplir 70 años y todavía me muevo.

¿Alguna vez se subió crudo al ring?

La mala fama fue porque antes de subir al ring, en el camerino, mi mánager me daba un trago de cognac para calentar y al salir del vestidor respiraba fuerte y pasaba junto a la gente. Decían que el Púas olía a vino, que iba borracho. Claro que después de la peleas, me pasaba los tragos como agua. Había todo tipo de bebidas. ¿Qué me vas a comprar?

¿Cuánto pide por el cinturón del CMB?

Ése lo doy por un millón de dólares. Psss, no saben lo que me costó quitárselo a Bobby Chacón. ¿Los guantes?, esos los vendo por 100 dólares en Nueva York, cuando voy al Salón de la Fama. Aquí te los llevas por mil pesitos, cabrón, con autógrafo y toda la cosa. Las fotos cuestan 100 pesos. Anímate, ¡bara, bara!

¿Y el cuadro de La última cena?

En 20 mil pesos, y tengo otras dos terminadas, más bonitas. Venía en el Metro y un señor me dijo: “Púas, qué bonito cuadro”. Le platiqué que yo decoré la casa de Miguel Alemán. Porque antes que boxeador, fui tallador de madera. También trabajo el oro. Desde chiquillo, mi padre me enseñó a hacer muebles, arreglar figuras en iglesias. Vivíamos en una vecindad y que pongo mi taller en un mercado de artesanías, a un lado del gimnasio Jordán. Uy, fue así que un día me asomé y me gustó ver a los del barrio ponerse los guantes. Antes no teníamos televisor y me asomaba a la casa de la esquina a ver las peleas. No teníamos lana.

Una infancia difícil.

La sufrí y la gocé. De chamaco me iba con mis hermanos a Bucareli, para tomar algunos ejemplares de Excélsior y ganar unos centavos para gastarlos en dulces. Nos alcanzaba hasta para regresarnos en tranvía. Luego, un día de Reyes Magos veía que los niños salían a las calles a presumir sus juguetes. Mi papá tenía una tortillería y yo le ayudaba, pero ese día agarré un ladrillo y lo amarré con un mecate para jalarlo como si fuera un cochecito y presumirlo a los otros chamaquitos. Llegué tarde a la tortillería y mi papá me puso una madriza. Ese día me divertí mucho.

¿Ése que trae puesto en la zurda, es el anillo del Salón de la Fama?

¡Claro!, y Mohamed Ali tenía uno igualito. Si lo quieres, también te lo vendo. Dame dos mil dólares. Vale más, pero aquí la gente no suelta tanta lana. Ali ingresó en el 90, yo en el 91. También tengo fotos con él, por si quieres una.

¿Esa foto con José Alfredo Jiménez?

José Alfredo escribió una canción que decía: “Un hermano de su padre, boxeador ya retirado, Le regaló el par de guantes, con los que él había ganado/ Y no le quedaron grandes, cuando tumbó al Diablo Vega/El campeón de todo el barrio”. Esa canción me la dedicó, se llama Con la muerte entre los puños. Después de una pelea en Los Ángeles, en la borrachera que nos pusimos, me dio la canción en una hoja de papel, la guardé en mi chamarra y, ¿qué crees que pasó? Perdí la chamarra.

¿Le gustan los libros?

Claro, me gusta leer. Por ejemplo, Picardía Mexicana, jaja, calmado. Era tremendo el gallito inglés. ¿Otros libros? Yo, como un político, sólo me acuerdo de unos cuantos, jaja. Vargas Llosa y no sé qué tantos.

¿Desde cuándo está en la Lagunilla?

Después del Día de muertos, mi compadre El Chato me invitó a traer mis recuerdos de box a su puesto. Tengo muchas cosas en la casa y, digo, para qué las tengo allá. Las vendo porque quiero hacer negocios, porque me quiero salir de este país, irme a donde está el dinero (Estados Unidos). No vayas a escribir que ando muerto de hambre, como lo pusieron en otro diario. Mi vieja me manda al tianguis bien comido. También vendo un terreno en Tepeji del Río y quiero pasar videos de peleas viejas, aquí en La Lagunilla.

¿Allá también tiene casas?

No, no, no, si no Hacienda va a ir allá y, ¡órale, cabrón! Me reciben bien, tengo un compadre en los Ángeles. Voy y vengo, pero acá las cosas están difíciles. Y en Nueva York el Púas tiene jalón, allá soy el champion Púas, ay sí. En el Salón de la Fama los niños se forman para comprar mis guantes, aquí se forman para pedir de comer. Pobre de mi país.

¿Se acabó los millones de dólares que ganó en las peleas?

No pus si quería uno comer, ir al doctor, comprarles casas a mis hijos. ¿Cuántos?, muchos. Antes no se ganaban los millones de ahora, además me salió un mánager muy ratero. Otros me robaron propiedades, como un tipo que me vendió una casa en Lindavista y nunca me entregó los papeles. Puros ladrones me salieron, hasta en mi propia familia.

¿Qué más le robaron?

Uy, mis Cadillacs. Cada que peleaba del otro lado, mi novia me ayudaba a pasar carros convertibles. Pero aquí, los del Registro Federal de Automóviles me los robaban. ¿Qué pasó? A un campeón del mundo que pone en alto el nombre del país le quitan sus propiedades. Tuve el Cadillac dorado, un Mustang, un Corvette. Ahorita, mejor me subo al Metro.

Usted tuvo un restaurante en Los Ángeles y cuentan que el platillo de la casa era el Pollo a la Púas.

Ahí te va: agarras un pollo bien pelado y lo metes en una olla de buen tamaño. Le echas una copa de cognac, otra de vino, un tequila, un litro de pulque y cerveza. Lo metes al horno a 160 grados, lo sacas, dejas que se enfríe, sacas el pollo y se lo echas a los perros y te tomas el caldito, jaja, qué sabroso. Fue cosa de esos cabrones Polivoces.

¿Y cuando no está en la Lagunilla?

Me asomo con mi compadre el Pifas a tomar un pulquito. Uyyy, que ricos están. ¿Ya fuiste?, a toda madre.

¿Qué le falta por hacer?

Vender la exclusiva de mi muerte.