HOUSTON

Halcones de Atlanta hizo su arribo hoy a esta ciudad, encabezado por el mariscal de campo Matt Ryan, y el entrenador en jefe Dan Quinn, a una semana de su participación en el Súper Tazón LI de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), el próximo domingo en el NRG Stadium de esta ciudad.

We have touched down in Houston. #SB51 pic.twitter.com/EuKEOarkwR

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) 29 de enero de 2017