CIUDAD DE MÉXICO.

El último recuerdo del defensa Jair Pereira en el estadio Corregidora es la final que perdió el Guadalajara contra los Gallos en la pasada Copa MX. El capitán rojiblanco falló el primero de los penales que se cobraron y le abrió la puerta al Querétaro para que ganara su primer título en su historia.

Te quedan cosas amargas por no poder concretar un título, para eso nos preparamos. Estar ahí y no alzar la Copa duele. Pero son cosas que uno tiene que dejar pasar, aprender y tratar de que no vuelvan a suceder. Perder una final es algo que no se olvida”, dijo el defensa de 30 años.