CIUDAD DE MÉXICO.

A unos meses de ser inmortalizado en el Salón de la Fama del Boxeo de Canastota, Nueva York, Marco Antonio Barrera confesó que no ha dejado de mostrar asombro por el nombramiento, inclusive al grado de catalogarlo como sorpresivo debido a la prontitud con la que logró ingresar al recinto de las glorias del boxeo.

Cuando vi la noticia me sentí sorprendido, no pensé que fuera yo tan rápido a quedarme, porque te nominan y pueden pasar 10 o 15 años y no te toman en cuenta y estoy feliz. Es más, todavía no lo puedo creer que realmente quedemos plasmados en la historia del boxeo”.

Con una carrera plagada de éxitos tras ostentar tres títulos mundiales en distintas divisiones en 22 años como profesional, Barrera Tapia no dejó pasar la oportunidad de recordar los combates más trascendentes que marcaron su trayectoria.

La primera (pelea) que tuve contra Junior Jones, de esas veces que te sientes invencible y llega un desconocido y te gana, me dolió muchísimo, hasta pensé en el retiro. Poco a poco nos dimos cuenta que así es el boxeo y mi mayor triunfo fue cuando peleé contra Kennedy McKinney o cuando vencí a Naseem Hamed después de que venía de ganarle a siete campeones mundiales. Fue un gran reto y el haberle ganado lo enmarco como uno de mis mejores logros”.

No obstante, la trilogía ante Erik Terrible Morales o el haber enfrentado a Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez fueron para Barrera puntos cruciales que sirvieron para refrendar su nombre en el boxeo mundial.

Más que rivalidades, fueron peleas complicadas. El haber hecho una trilogía con Terrible Morales y haber peleado con Juan Manuel Márquez y creo que las derrotas me justifican de haber peleado contra los mejores, mencionando también a Manny Pacquiao”.

A cinco años de su retiro, Marco Barrera, todavía ligado al pugilismo como analista deportivo, confesó que fue el mismo destino quien lo puso en el camino del boxeo, donde decidió en su temprana edad dedicarse al profesionalismo y descartar el olimpismo.

Mis papás querían que yo fuera futbolista, llegó a vivir un amigo de mi tío a la casa y a él le gustaba el boxeo. Yo por acompañarlo en una ocasión fui me subí (a un ring), me empezó a gustar de la mano de Rudy Pérez, que en paz descanse. En su momento se me habló para ir al Comité Olímpico, no me gustó, me gustaba más como se dice pueblear, la familia quedó sorprendida porque somos la primera y única generación de boxeadores. El boxeo fue mi vida entera, inicié a los siete años y me retiré a los 37, feliz”.

Junto con Marco Antonio Barrera, ingresarán al recinto de los inmortales el norteamericano y excampeón mundial de peso completo Evander Holyfield, así como el fallecido tricampeón mundial en distintas divisiones Johnny Mi vida Loca Tapia. La ceremonia de investidura se realizará el próximo 8 de junio.