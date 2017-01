CIUDAD DE MÉXICO

El mundo del futbol no es ajeno a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el equipo alemán Boruassia Dortmund encontró una manera ‘futbolera’ de responder a la insistencia del mandatario norteamericano por construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

The only #wall we believe in.pic.twitter.com/nIL4ws0UY1

— Borussia Dortmund (@BVB) 26 de enero de 2017