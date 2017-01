CIUDAD DE MÉXICO.

Cada vez que sale de viaje con Chivas, Javier Eduardo López arrastra una maleta que tiene grabada la palabra Chofis en la parte de enfrente. Es el sobrenombre que le pusieron en las fuerzas básicas del Guadalajara desde hace más de siete años. En la actualidad, pelea por consolidarse en el primer equipo de los rojiblancos.

“Esa es la intención cada que entro al campo. Matías me pide que encare, que siempre vaya al frente. Trato de hacer lo que me toca de la mejor manera. La confianza que he tomado es gracias al trabajo y esfuerzo diario. No cabe duda de que si sigo así, con esa determinación, estaré en mi mejor nivel”, dijo La Chofis López, atacante de Chivas.

En los tres partidos que lleva Chivas en el Clausura 2017, Javier López fue titular y estuvo a cargo de organizar el ataque de su equipo. Ha marcado un gol, el que le hizo a Pumas en la jornada uno, aunque reconoce que a los dirigidos por Matías Almeyda les falta contundencia.

“Sabemos que necesitamos mayor punch al ataque. Nos seguimos esforzando para ser contundentes. El fin de semana vamos a ir a Querétaro con la mente puesta en los tres puntos. El grupo está bien mentalizado en lo que requiere hacer para superar a los Gallos y continuar arriba en la tabla”, agrega el delantero de 22 años.

En tres partidos de Liga, las Chivas llevan cuatro tantos, que le han redituado en una victoria, un empate y una derrota contra Xolos, en la jornada tres, en territorio tapatío, en un juego que dominaron, pero la falta de contundencia le dio el triunfo a los visitantes.

HERIDA ABIERTA

La última vez que Chivas y Gallos se enfrentaron fue en la final de la Copa MX del año pasado. El equipo de Querétaro ganó en la ronda de penales, gracias a la buena actuación de Tiago Volpi, portero de los locales en el estadio Corregidora.

En las estadísticas de Liga, Chivas lleva tres partidos sin perder contra los Gallos, al presumir dos victorias y dos derrotas.

En el pasado reciente, Chivas logró sumar nueve partidos sin perder contra los ahora dirigidos por Víctor Manuel Vucetich entre el 2003 y 2011. En el lapso, ambos conjuntos se enfrentaron nueve ocasiones, con siete victorias de los rojiblancos y dos igualadas.

El dominio de Chivas sobre Gallos acabó en 2013. El Querétaro recibió al Guadalajara en el Apertura de ese año y consiguió victoria por 2-0, gracias a los goles del chileno Esteban Paredes y Luiz de Souza.