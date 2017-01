QUERÉTARO

La transición y movimiento intangible en el momento que vive actualmente el defensa estadunidense de los Gallos de Querétaro, Jonathan Bornstein, hacen de éste, un período que quedará en su memoria para toda la vida, ya que mientras una fase de espera se adueña de su estado de ánimo en los últimos meses ante dos circunstancias venideras, como lo son, por un lado, la llegada de su segunda hija, quien al igual que su primogénita será queretana de nacimiento y por otro, la expectativa guardada por una convocatoria para regresar a la selección estadounidense, otro feliz sentimiento inunda su cuerpo después de abrir un negocio en forma de taller mecánico y considerar que el nivel futbolístico que desempeña actualmente, es el mejor que ha mostrado en su trayectoria.

Me siento muy bien, físicamente yo siento que estoy jugando el mejor futbol de mi carrera, cada día quiero superarme y cada partido es una oportunidad y ojalá jugando bien y el equipo también, pueda regresar a la selección (Estados Unidos) que esa es una meta, un sueño que tengo y jugando bien es la manera de hacerlo” confirmó.

Para Bornstein el haber compartido la ciudad de Los Ángeles en 2010 mientras defendía la playera de Chivas USA y Bruce Arena, nuevo técnico de la selección de las barras y las estrellas dirigía al Galaxy, puede ser un factor a tomar en cuenta ante un posible llamado.

En su primera entrevista alguien preguntó por mí y dijo que sí van a estar dando chanches a ese tipo de jugadores, claro que es un beneficio que él me conozca, la única situación negativa es que no hay mucho tiempo antes de los partidos de selección porque en marzo ya tienen eliminatorias, entonces la única manera que me van a ver es jugando con Querétaro, entonces tengo que estar jugando bien para regresar allá”. Aseguró el jugador que llegara a Querétaro en 2014.

A pocos días de haber inaugurado en conjunto con su esposa, el taller mecánico: Bornstein Automotive, ubicado en la zona de Juriquilla de la ciudad queretana, el lateral izquierdo de la escuadra albiazul, mencionó haber recibido una respuesta positiva por parte de la gente. “Nos está yendo bien, poco a poco estamos teniendo más clientes, ya sabíamos que iba a ser un proceso no tan rápido porque teníamos que instalar todas las maquinas, hacer todo el marketing para que la gente y la ciudad nos conozca, pero estamos muy contentos” aclaró.

Cerca de cumplir siete años en México, Jonathan Bornstein reconoció el cariño que le tiene al país y principalmente a la ciudad donde radica actualmente.

La verdad a mí me gusta mucho Querétaro, es diferente a Monterrey y Cancún donde he vivido antes, pero a mí me gusta mucho la gente, la ciudad. Conocí a mi esposa aquí en Querétaro, entonces siempre voy a tener un lugar en mi corazón muy especial para Querétaro, también mi hija nació aquí, es queretana. Yo digo que soy más mexicano ahora que nunca en mi vida”. sentenció el hombre que se declara fanático de los tamales, tacos y enchiladas.

cmb