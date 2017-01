CIUDAD DE MÉXICO.

El préstamo es por un año. La idea es que durante ese tiempo Gerson Torres (Heredia, 1997), “el de Costa Rica” -como lo presentaron ante Ricardo La Volpe, técnico del América-, vaya paso a paso con la categoría Sub 20 y se pueda quedar.

Apenas el viernes pasado Gerson tuvo su primer entrenamiento en las instalaciones de Coapa. Ahí, conoció a La Volpe, de quien tanto le habían hablado en su país. “Fue la primera vez que lo vi”, comparte. “Se ve que es un técnico que sabe bastante y del que uno va a aprender de futbol. Sé que le gustan mucho los sistemas, la táctica, los recorridos, pero vengo mentalizado en esa parte. Cuando me lo presentaron le dijeron que yo era Gerson, el de Costa Rica. Me preguntó si era el que jugaba en Belén y en el Herediano, como si ya me conociera. Y me pidió que me cambiara para hacer un poco de regenerativo, por el viaje”.

El proceso de Gerson en el futbol ha tomado velocidad en poco tiempo. Empezó en Costa Rica, en el club Belén, con el que debutó a los 17 años. “Me mantuve ahí jugando como titular y después me mandaron a préstamo con el Herediano, un equipo grande de Costa Rica”, recuerda. Y ahí, las cosas fueron más difíciles. “Pensé que me iba a costar, pero luché bastante y logré quedarme”. Su técnico por entonces era Hernán Medford.

“(Medford) Se sorprendió cuando supo la noticia. ‘’¡Uf! Vas al América”, me dijo. “No es cualquier equipo, ¡es el América!”. Y sí, es algo muy grande, no sólo en el mundo de la Concacaf sino de todo el continente; como si un pequeñín estuviera por primera vez en Disneylandia”, dice.

A principios de este año el técnico Óscar Ramírez le abrió la puerta de la Selección Nacional, en un partido amistoso contra Belice. Jugó 29 minutos por la banda izquierda.

“Todo ha sido inesperado. Estaba en Costa Rica cuando llamaron: me preguntaron qué equipo era el que me gustaba de México y dije que el América. Ya me venía dando cuenta de que había algo, pero no esto. Vengo a un súper equipo, con unas dimensiones extraordinarias, aunque tengo que mantener los pies sobre la tierra”, sostiene.

Si bien las características de Gerson son ofensivas, no desconoce jugar retrasado. “Cuando estuve en el Herediano jugué incluso como lateral izquierdo o en línea de cinco, siendo volante lateral. Me he acostumbrado a defender, aunque no sea lo mío”, comenta.

Por ahora los planes para él tienen que ver primero con la Sub 20. “Pero quiero llegar al primer equipo, paso a paso”, concluye.