CIUDAD DE MÉXICO

Germán Sánchez, clavadista y doble medallista olímpico por México, manifestó su beneplácito por ser distinguido con el Premio Nacional de Deportes que entregó hoy el presidente Enrique Peña Nieto.

En entrevista con Palabra del Deporte de Imagen Radio, el clavadista de 24 años manifestó que, a pesar de sus logros deportivos, siempre encuentra motivación para seguir haciendo historia en la fosa.

Esto me motiva a seguir adelante, lo bueno es que este premio se puede ganar varias veces y por qué no algún día ganarlo con Iván García como equipo”, indicó Sánchez quien dejó claro que no entren para recibir premios sino para competir siempre al máximo nivel.

El medallista de plata en la prueba individual de la plataforma de 10 metros en Río de Janeiro 2016, entrena de seis a ocho horas diarias y reconoce que en ocasiones ha pensado en ‘tirar la toalla’.

La segunda medalla me costó sangré sudor y lágrimas, huno momentos en los que quería tirar la toalla, pero conté con esas personas que me ayudaron a seguir adelante”, subrayó.

Sánchez destacó la función que cumplen los sicólogos con los deportistas, pues a él lo ayudó a salir de momentos complicados.

Mi psicólogo me ayudó mucho porque a veces las cosas no salen como tú esperas y él me retaba a que si de verdad estaba cansado mejor diera las gracias, pero si me iba a subir a la plataforma que diera lo mejor de mí”, concluyó.